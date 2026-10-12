La Liga del Sur completa la fecha con cuatro partidos

La Liga del Sur completará hoy lunes la 11ª fecha del Torneo Clausura, con cuatro partidos repartidos entre el Promocional y el Oficial.

En el ascenso, la actividad comenzará a las 11, cuando Dublin reciba a Comercial, en un encuentro que se disputará sin público visitante.

Más tarde, desde las 16, Sansinena será local ante Pacífico de Bahía Blanca en el estadio Luis Molina, también con la misma restricción para los hinchas visitantes.

Pos. B Equipo Puntos 1° Olimpo 24 2° Rosario 20 3° Tiro Federal 19 4° Comercial 15 5° Pacífico BB 11 6° Sansinena 10 7° Pacífico de Cabildo 9 8° Dublin 4

Pos. Acumulada Equipo Puntos 1° Rosario 46 1° Tiro Federal 46 3° Comercial 42 4° Olimpo 40 5° Sansinena 31 6° Dublin 21 7° Pacífico BB 19 8° Pacífico de Cabildo 17

Por el torneo Oficial, Bella Vista enfrentará a Sporting desde las 16, en La Loma, en otro de los cruces que se jugará sin parcialidad visitante.

El cierre de la jornada será a las 19:30, en Ingeniero White, donde Huracán recibirá a La Armonía en el estadio Bruno Lentini.

Pos. A Equipo Puntos 1° Huracán 16 2° San Francisco 15 2° Villa Mitre 15 3° Bella Vista 14 4° La Armonía 13 5° Sporting 12 7° Libertad 11 8° Liniers 9

Pos. Acumulada Equipo Puntos 1° Huracán 42 2° Bella Vista 39 3° Liniers 32 4° Villa Mitre 34 5° Libertad 29 6° San Francisco 28 7° La Armonía 27 8° Sporting 25

El sábado, había comenzado la fecha con la goleada de Tiro Federal sobre Pacífico de Cabildo. Mientras que el domingo, Olimpo superó a Rosario, Libertad por la mínima a Liniers y Villa Mitre a San Francisco.