Deportes
La Liga del Sur completa la fecha con cuatro partidos
Habrá actividad en el Promocional y en el Oficial, con tres encuentros que se jugarán sin público visitante. La jornada cerrará por la noche en Ingeniero White.
La Liga del Sur completará hoy lunes la 11ª fecha del Torneo Clausura, con cuatro partidos repartidos entre el Promocional y el Oficial.
En el ascenso, la actividad comenzará a las 11, cuando Dublin reciba a Comercial, en un encuentro que se disputará sin público visitante.
Más tarde, desde las 16, Sansinena será local ante Pacífico de Bahía Blanca en el estadio Luis Molina, también con la misma restricción para los hinchas visitantes.
|Pos. B
|Equipo
|Puntos
|1°
|Olimpo
|24
|2°
|Rosario
|20
|3°
|Tiro Federal
|19
|4°
|Comercial
|15
|5°
|Pacífico BB
|11
|6°
|Sansinena
|10
|7°
|Pacífico de Cabildo
|9
|8°
|Dublin
|4
|Pos. Acumulada
|Equipo
|Puntos
|1°
|Rosario
|46
|1°
|Tiro Federal
|46
|3°
|Comercial
|42
|4°
|Olimpo
|40
|5°
|Sansinena
|31
|6°
|Dublin
|21
|7°
|Pacífico BB
|19
|8°
|Pacífico de Cabildo
|17
Por el torneo Oficial, Bella Vista enfrentará a Sporting desde las 16, en La Loma, en otro de los cruces que se jugará sin parcialidad visitante.
El cierre de la jornada será a las 19:30, en Ingeniero White, donde Huracán recibirá a La Armonía en el estadio Bruno Lentini.
|Pos. A
|Equipo
|Puntos
|1°
|Huracán
|16
|2°
|San Francisco
|15
|2°
|Villa Mitre
|15
|3°
|Bella Vista
|14
|4°
|La Armonía
|13
|5°
|Sporting
|12
|7°
|Libertad
|11
|8°
|Liniers
|9
|Pos. Acumulada
|Equipo
|Puntos
|1°
|Huracán
|42
|2°
|Bella Vista
|39
|3°
|Liniers
|32
|4°
|Villa Mitre
|34
|5°
|Libertad
|29
|6°
|San Francisco
|28
|7°
|La Armonía
|27
|8°
|Sporting
|25
El sábado, había comenzado la fecha con la goleada de Tiro Federal sobre Pacífico de Cabildo. Mientras que el domingo, Olimpo superó a Rosario, Libertad por la mínima a Liniers y Villa Mitre a San Francisco.
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