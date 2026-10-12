Seguinos

Deportes

La Liga del Sur completa la fecha con cuatro partidos

Habrá actividad en el Promocional y en el Oficial, con tres encuentros que se jugarán sin público visitante. La jornada cerrará por la noche en Ingeniero White.

| 🕒 3 mins. de lectura.
Foto: prensa Sporting

La Liga del Sur completará hoy lunes la 11ª fecha del Torneo Clausura, con cuatro partidos repartidos entre el Promocional y el Oficial.

En el ascenso, la actividad comenzará a las 11, cuando Dublin reciba a Comercial, en un encuentro que se disputará sin público visitante.

Más tarde, desde las 16, Sansinena será local ante Pacífico de Bahía Blanca en el estadio Luis Molina, también con la misma restricción para los hinchas visitantes.

Pos. BEquipoPuntos
Olimpo24
Rosario20
Tiro Federal19
Comercial15
Pacífico BB11
Sansinena10
Pacífico de Cabildo9
Dublin4
Pos. AcumuladaEquipoPuntos
Rosario46
Tiro Federal46
Comercial42
Olimpo40
Sansinena31
Dublin21
Pacífico BB19
Pacífico de Cabildo17

Por el torneo Oficial, Bella Vista enfrentará a Sporting desde las 16, en La Loma, en otro de los cruces que se jugará sin parcialidad visitante.

El cierre de la jornada será a las 19:30, en Ingeniero White, donde Huracán recibirá a La Armonía en el estadio Bruno Lentini.

Pos. AEquipoPuntos
Huracán16
San Francisco15
Villa Mitre15
Bella Vista14
La Armonía13
Sporting12
Libertad11
Liniers9
Pos. AcumuladaEquipoPuntos
Huracán42
Bella Vista39
Liniers32
Villa Mitre34
Libertad29
San Francisco28
La Armonía27
Sporting25

El sábado, había comenzado la fecha con la goleada de Tiro Federal sobre Pacífico de Cabildo. Mientras que el domingo, Olimpo superó a Rosario, Libertad por la mínima a Liniers y Villa Mitre a San Francisco.

Seguinos en Google Noticias Suscribite al Canal de WhatsApp
Temas Relacionados:

Más Leídas