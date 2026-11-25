Siete hombres fueron detenidos luego de protagonizar un violento episodio en una vivienda de Villa Talleres a la que habrían ingresado en busca de una motocicleta que había sido robada. Según el Comando de Patrullas, el hecho se registró alrededor de las 21 en Plunkett al 1400, cuando un llamado al 911 alertó sobre una confrontación en el mencionado domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos dialogaron con el propietario del inmueble, quien manifestó que varias personas habían ingresado a su casa y agredido a integrantes de su familia, entre ellos a su hija de 20 años, quien sufrió una lesión en el brazo izquierdo. Según el relato del hombre, los sujetos se retiraron tras constatar que el rodado que buscaban no estaba allí.

A partir del seguimiento realizado por el Centro de Monitoreo y de un operativo coordinado entre efectivos del Comando de Patrullas y la unidad motorizada de la Policía Local, los sospechosos fueron interceptados en Granada y Combate de Montevideo.

Los detenidos fueron identificados como Marcos Agustín Paredes (23), Nicolás Ezequiel Cartes (24), Facundo Nicolás Rosales (27), Ariel Agustín Catalán (26), Santiago Alex Ojeda (23), Braian Walter Ojeda (31) y Mauricio Ezequiel Ortega Orellano (30).

Durante el procedimiento también intervino personal de Control de Tránsito Urbano, que secuestró 4 de las motocicletas en las que se movilizaban los involucrados por distintas infracciones. Los siete hombres fueron trasladados a la Comisaría Sexta, donde se iniciaron actuaciones por violación de domicilio, lesiones e infracción a la Ley Nacional de Tránsito.