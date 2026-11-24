La llegada de inversiones al Polo Petroquímico de Bahía Blanca podría generar un fuerte impacto en el mercado inmobiliario local durante los próximos años, especialmente en el segmento de alquileres. La incorporación de trabajadores provenientes de otras ciudades incrementaría la demanda de viviendas.

Así lo explicó Javier Piñero, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca, en el programa Nunca es Tarde de La Brújula 24, donde analizó las consecuencias que tendrían los proyectos industriales sobre la disponibilidad de inmuebles, los valores de alquiler y las oportunidades de inversión.

"Bahía hoy tiene oferta de alquiler sobrante", señaló Piñero, quien estimó que actualmente podría haber algo más de 1.000 departamentos disponibles en el mercado local.

Sin embargo, consideró que entre marzo y abril del próximo año comenzaría a llegar la mayor cantidad de trabajadores, lo que coincidiría con una reducción de la oferta por el movimiento habitual de estudiantes universitarios que buscan alojamiento desde enero.

En ese contexto, mencionó que algunas estimaciones plantean la posibilidad de alcanzar hasta 15.000 puestos de trabajo activos durante los momentos de mayor actividad de las obras, aunque aclaró que se trata de proyecciones sujetas a la evolución de las inversiones.

Piñero explicó que la nueva demanda tendrá características diferentes de las habituales. Buena parte de los trabajadores que lleguen serán técnicos y personal especializado, con ingresos elevados y necesidades específicas de alojamiento.

"No van a venir a buscar precio, van a venir a buscar lugar (...). Hay que prepararse, porque ese perfil de gente no alquila cualquier cosa o no se le presta cualquier servicio", afirmó, al señalar que las empresas requerirán propiedades correctamente equipadas, amobladas y con servicios adecuados para sus empleados.

Por esa razón, consideró que los propietarios de departamentos o viviendas desocupadas tienen una oportunidad para acondicionarlas antes de que aumente la demanda. Según estimó, una inversión de entre 3.000 y 4.000 dólares podría permitir equipar adecuadamente un departamento y posicionarlo dentro de un segmento de alquileres con mayor rentabilidad.

De todos modos, aclaró que las contrataciones no se realizarían necesariamente de manera directa entre propietarios y trabajadores. Las grandes compañías suelen recurrir a inmobiliarias o empresas prestadoras de servicios que administran los alojamientos y garantizan determinadas condiciones.

También mencionó que empresarios locales y operadores hoteleros ya están evaluando alternativas para ampliar la capacidad de alojamiento. Entre ellas aparecen las viviendas modulares construidas a partir de contenedores, una modalidad utilizada en otras regiones donde se desarrollaron grandes proyectos energéticos.

Piñero usó como ejemplo el caso de Añelo, en Neuquén, donde "lo solucionaron con estructuras del tipo contenedor, pero por dentro son como hoteles: de 8 o 10 por cada terreno, y cada una de esas unidades con 3 habitaciones y baño privado".

Por otro lado, el empresario sostuvo que por ahora no existen condiciones para aumentos generalizados, debido a la cantidad de propiedades disponibles. Sin embargo, estimó que los valores podrían comenzar a subir cuando se reduzca la oferta, posiblemente dentro de seis o siete meses, siempre que se concrete el volumen de trabajadores previsto.

"Hoy no es posible aumentar alquileres porque hay mucha vacancia, y la realidad es que todo el mundo ha aprendido en la Argentina que el que aumenta por las dudas lo único que hace es espantar a la gente", afirmó.

Según Piñero, si los alquileres generan una mayor rentabilidad durante uno o dos años, podría incrementarse el interés de inversores por adquirir inmuebles destinados a obtener una renta.

"Los inmuebles van a subir su valor de venta después de que suban primero las rentas. De eso estamos hablando: de un año o dos para adelante", proyectó.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria también remarcó la importancia de aprovechar los próximos meses para realizar mejoras y poner en condiciones las viviendas disponibles.

"Tenemos cuatro o cinco meses para prepararnos, y estoy hablando ahora en el rubro inmobiliario. Empecemos a pintar, acomodar, cambiar artefactos, poner las propiedades bien, porque cuando venga la ola ya va a ser tarde", advirtió.