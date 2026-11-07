Dos detenidos y casi 30 vehículos secuestrados en un operativo policial

Un operativo policial realizado durante la tarde y noche del viernes en Villa Rosario y el barrio 1810 terminó con dos personas detenidas y 27 vehículos secuestrados. El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), con la participación de distintas fuerzas de seguridad y personal de Tránsito Urbano.

Uno de los detenidos fue identificado como Agustín Marillán, de 24 años, quien intentó escapar de un control policial. Según informaron fuentes oficiales, el joven cuenta con antecedentes.

Por otra parte, los efectivos detuvieron a Mariano Monsalvo, señalado como presunto autor de un robo ocurrido en el comercio Bahía Pañales, ubicado en San Martín 116.

Además, durante los controles de tránsito se secuestraron 25 motos y dos autos por distintas infracciones a la normativa vigente.

El operativo fue organizado por la UPPL bajo la coordinación de la Jefatura Departamental, con el objetivo de reforzar la prevención y los controles en ambos barrios.