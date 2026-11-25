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El emotivo mensaje de la AFA para recordar a Diego Maradona, a seis años de su muerte
La asociación publicó un homenaje en sus redes sociales para recordar al ídolo argentino y destacó el legado que dejó en el fútbol y en varias generaciones de hinchas.
Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida en 2020 cuando tenía 60 años, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo recordó con un mensaje cargado de emoción en su portal oficial bajo el título “Maradona, una huella que el tiempo no borra”.
En el texto difundido en la víspera del aniversario, la entidad remarcó que el campeón del mundo en México 1986 ocupa un lugar único en la memoria colectiva y que su influencia supera ampliamente lo ocurrido dentro de una cancha.
“A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte”, señala el comunicado.
Uno de los ejes del homenaje de la AFA apunta a cómo la figura de Maradona se mantiene vigente tanto en quienes lo vieron jugar como en los chicos y jóvenes que solo conocieron su historia a través de archivos y relatos. Para la casa madre del fútbol local, sus goles, gambetas y hazañas forman parte de una narrativa que se hereda y se renueva con el paso del tiempo.
El mensaje también pone el foco en el peso simbólico de la camiseta número 10, la conquista en el estadio Azteca y la presencia anímica de su figura en la consagración de la Selección argentina en Qatar 2022, vínculo que el propio plantel y los hinchas mantuvieron vivo durante todo aquel camino mundialista.
“Porque hay futbolistas que construyen grandes carreras y otros que, como Diego, terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un país”, resume el cierre del texto institucional de la AFA.
A seis años de aquel 25 de noviembre que paralizó al país y al mundo entero, el recuerdo del Diez vuelve a multiplicarse en cada homenaje, camiseta y canción de cancha, reafirmando una vigencia que no conoce el paso del calendario.
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