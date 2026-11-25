Luego de caer en el debut ante Australia 🇦🇺 (0-2), el equipo conducido por Diego Placente se recompuso este domingo y venció a Mozambique 🇲🇿 por 2-1. Ahora, con 3 puntos, buscará cerrar la fase de grupos con una victoria ante Dinamarca 🇩🇰, último del Grupo C con 1 punto.

Así está el Grupo C (a falta de la última fecha)

Pos. Equipo Pts Dif. 1 Australia 4 – 2 Argentina 3 -1 3 Mozambique 3 +3 4 Dinamarca 1 –

Argentina queda por delante de Mozambique por el desempate olímpico (resultado del cruce entre ambos).

1ª fecha: Argentina 0 – Australia 2 / Mozambique 4 – Dinamarca 0

2ª fecha: Argentina 2 – Mozambique 1 / Australia 0 – Dinamarca 0

3ª fecha: Argentina vs. Dinamarca / Australia vs. Mozambique

El panorama: con un triunfo ante Dinamarca, Argentina asegura su lugar en la siguiente ronda. Con cualquier otro resultado, deberá esperar lo que ocurra en el otro partido del grupo y en el resto de los grupos.

Fuente: Alternativa Papel