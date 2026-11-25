El impactante choque de un camión contra un puente de la Ruta Nacional 33, a la altura de Pigüé, tuvo su origen en un descuido del conductor, que olvidó desactivar el mecanismo hidráulico de la batea después de detenerse en una estación de servicio. La ruta permanece cortada.

Así lo explicó Javier Porta, coordinador de Defensa Civil de Pigüé, quien brindó detalles del accidente ocurrido este martes, alrededor de las 22, en el kilómetro 132 de la ruta, en el acceso a la localidad.

“Llegó a la estación de servicio, guardó la lona debajo de lo que es la batea y se olvidó de desconectar la toma de fuerza”, relató en diálogo con Bahía Hoy, por La Brújula 24.

Según explicó, cuando el camionero retomó la marcha, el sistema hidráulico continuaba activado y provocó que la batea comenzara a elevarse sin que el conductor lo advirtiera.

“No me di cuenta, no me di cuenta”, le manifestó el chofer a Porta después del accidente.

El vehículo involucrado es un camión Iveco conducido por Daniel González, oriundo de Bahía Blanca, quien resultó ileso pese a la violencia del impacto.

Porta precisó que el hombre había terminado su jornada laboral en una empresa que trabaja en la construcción de silos en las inmediaciones y se dirigía a descansar.

También confirmó que la batea se encontraba vacía al momento del choque y que el camión había recorrido entre 800 y 1.000 metros desde la estación de servicio hasta el puente.

“Se le levantó solo cuando él pone el camión en marcha de vuelta. El mecanismo hidráulico se activó”, explicó.

Qué daños sufrió el puente y cómo está el tránsito

El funcionario indicó que el impacto afectó una de las estructuras metálicas superiores del puente, aunque todavía debe determinarse si existen daños que comprometan su estabilidad.

“Una de las dos X que tiene arriba el puente, la primera X, fue la que recibió el impacto”, detalló.

Por razones de seguridad, la circulación sobre el puente permanece interrumpida y los vehículos son desviados por las colectoras laterales, en ambos sentidos.

“No necesitan entrar al pueblo ni nada, sino que están entrando por abajo y volviendo a la ruta por el otro lado”, aclaró Porta.

Además, confirmó que se solicitó la intervención de ingenieros de Vialidad Nacional para inspeccionar la estructura y determinar las medidas que deberán adoptarse.

“Nosotros estamos esperando que venga Vialidad, que ellos hagan un estudio y después decidan qué van a hacer con el puente”, sostuvo.

Por último, destacó que el accidente no dejó personas heridas y expresó su preocupación por las posibles consecuencias que podría haber tenido.

“Esperemos que no se haya resentido la estructura”, señaló, y reconoció que nunca había presenciado un episodio de estas características durante sus 12 años de trabajo en Defensa Civil.