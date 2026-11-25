El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei tras conocerse los indicadores económicos que dan cuenta de que la Argentina entró en recesión.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, en el programa "Bahía Hoy" de La Brújula 24, minutos antes de encabezar un acto en el Puerto de Bahía Blanca, el mandatario provincial responsabilizó al Gobierno nacional por la caída de la actividad económica y cuestionó las consecuencias de sus políticas sobre el entramado productivo.

“La verdad que lo venimos avisando, no podía pasar otra cosa. Se ve en la calle”, expresó Kicillof, quien consideró que son pocos los sectores que logran escapar de la actual situación económica.

En ese sentido, señaló que, a excepción de la minería, los hidrocarburos, algunos segmentos del agro y las finanzas, el resto de las actividades atraviesa serias dificultades. “El modelo productivo de Milei es nulo, es absolutamente destructivo de las capacidades industriales”, afirmó.

El gobernador también cuestionó que desde el Gobierno nacional se califique la situación como una recesión técnica y recordó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre los que serían los mejores 18 meses de la historia argentina. “Esto tiene un solo responsable: Milei y su política económica”, sostuvo.

Kicillof aseguró que no celebra el deterioro de los indicadores económicos ni el hecho de haber anticipado este escenario. “No me alegro ni de tener razón ni de haber insistido. La verdad que la gente la está pasando muy mal”, manifestó.

El cierre de empresas y el impacto en la región

Uno de los cuestionamientos más duros del gobernador estuvo relacionado con la apertura de importaciones y la política cambiaria, dos factores que, según consideró, dificultan la competitividad de los productores nacionales.

Durante la entrevista se abordó el cierre de la papelera de Tornquist, situación sobre la que Kicillof aseguró estar en contacto con la intendenta de ese distrito. También mencionó las dificultades que atravesaron empresas de Coronel Suárez. “Esos son los casos más conocidos de cierre. Pero son sectores enteros, porque lo que pasa es que se llevó puesto el sector textil y calzado entero, y hay un sepulturero que es Milei”, disparó.

El mandatario provincial consideró que el programa económico nacional privilegia a las actividades que cuentan con ventajas competitivas vinculadas a los recursos naturales, pero no contempla al resto de los sectores productivos. “Sobran un montón de argentinos en el modelo de Milei, sobran. No sirven para nada en el modelo de Milei”, enfatizó.

En esa línea, vinculó la política económica con el desfinanciamiento de las universidades públicas y advirtió sobre sus consecuencias en la movilidad social. “Está matando el ascenso social”, afirmó.

“La macro de Milei anda mal”

Kicillof también rechazó los argumentos del oficialismo que atribuyen las dificultades económicas a la incertidumbre que genera un eventual regreso del kirchnerismo al poder. “Si les va mal, es culpa de la oposición, de los mercados mundiales”, cuestionó.

Además, apuntó contra las explicaciones del Presidente respecto de la inflación y los factores internacionales que inciden en la evolución de los precios. “Es un versero. A la gente le miente”, lanzó.

El gobernador aseguró que desde el inicio de la actual gestión nacional se perdieron casi 400.000 puestos de trabajo y cuestionó la falta de acompañamiento de la Nación a Bahía Blanca tras las tragedias climáticas que sufrió la ciudad.

También criticó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por considerar que otorga beneficios sin exigir suficientes contraprestaciones en materia de empleo y producción nacional. “Si tengo que ver qué anda mal, es la macro. La macro de Milei anda mal, porque la macro es el conjunto”, expresó.

Qué dijo sobre una eventual candidatura presidencial

En el plano político, Kicillof evitó confirmar si será candidato a presidente en las elecciones de 2027, pero ratificó su intención de participar en la construcción de la alternativa al oficialismo. “Estamos trabajando para que haya una alternativa potente, lo más amplia posible, al gobierno de Milei”, aseguró.

El gobernador planteó la necesidad de ampliar esa convocatoria más allá de la dirigencia política e incorporar a empresarios, trabajadores, jubilados, estudiantes y otros sectores de la sociedad.