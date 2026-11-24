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Debate caliente entre Tunessi y Zaninelli por el polémico homenaje a Santucho en la UBA
Intercambiaron opiniones sobre el evento, el uso de la violencia en la política y el momento actual.
Un intenso debate de ideas se dio en el programa La Brújula 24 TV este martes por la noche entre el histórico dirigente radical Juan Pedro Tunessi y el dirigente gremial y militante de izquierda Sergio Zaninelli sobre el polémico homenaje a Mario Santucho en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
"No hay derecho a reivindicar la figura de Santucho, porque todos sabemos que fue un terrorista que abrazó la violencia como método muy cruel. El ERP fue el principal propulsor de la violencia", dijo Tunessi.
Desde que se anunció el acto que se iba a realizar en la UBA, se desató una polémica que culminó con su suspensión este martes.
Tunessi calificó el homenaje como "una romantización de la violencia" y consideró que no era un ejemplo, aunque reconoció el ejercicio de violencia hacia su familia.
Por su parte, Zaninelli, quien debatió a título personal, dijo que "el terror lo infundía el Estado, el Estado democrático desde 1964. Después, la dictadura militar. Ellos eran los terroristas; los otros compañeros eran guerrilleros".
"El homenaje tiene que trascender el nombre de Santucho. Se debe intentar dignificar esa vida de lucha solidaria por los demás que tuvieron muchos héroes y heroínas en Argentina y el mundo", aseguró.
Mirá aquí el debate completo:
Debate caliente entre Tunessi y Zaninelli por el polémico homenaje a Santucho en la UBA
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