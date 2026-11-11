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Un intento de robo en una farmacia terminó con dos detenidos: el video de la persecución
El intendente Federico Susbielles compartió las imágenes captadas por las cámaras de monitoreo, que permitieron identificar a los sospechosos y desplegar un operativo policial.
Dos personas fueron detenidas en las últimas horas luego de intentar robar perfumes de una farmacia ubicada en el centro de la ciudad. El operativo se concretó gracias al seguimiento en vivo de las cámaras de seguridad y la rápida intervención de efectivos policiales.
El hecho fue dado a conocer por el intendente Federico Susbielles, quien compartió en sus redes sociales un video con imágenes captadas por distintas cámaras del centro de la ciudad. Según explicó, los operadores del sistema de monitoreo detectaron los movimientos de los sospechosos y dieron aviso a la Policía, que desplegó personal en la zona.
A partir de esa intervención, los efectivos iniciaron una persecución que terminó con la detención de ambas personas. "El monitoreo en vivo y la rápida intervención permitieron detener a dos personas que intentaban sustraer perfumes de una farmacia del centro", señaló Susbielles en su publicación, que encabezó con la frase "Otro delincuente adentro".
Finalmente, el intendente destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sistema de videovigilancia y las fuerzas de seguridad. "Seguimos trabajando con tecnología y coordinación para fortalecer la seguridad en nuestra ciudad", expresó.
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