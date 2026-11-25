El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, minimizó este miércoles los datos que dan cuenta de que la Argentina ingresó en una recesión técnica, tras registrar 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica.

El funcionario consideró que se trata de una definición "arbitraria" y sostuvo que los indicadores de octubre y del último bimestre del año reflejarán una recuperación de la economía.

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En ese sentido, explicó que la actividad registró una mejora en septiembre, luego de 2 meses en los que el desempeño de la economía estuvo condicionado por el escenario internacional.

Por otra parte, Caputo se refirió a la escalada del dólar, que alcanzó los $1.615 en el Banco Nación, mientras que las cotizaciones financieras superaron los $1.800.

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"El dólar se apreció contra todas las monedas en el mundo", señaló el titular del Palacio de Hacienda, quien desestimó que el incremento de la divisa estadounidense se traduzca en una aceleración de la inflación.

Al respecto, defendió el esquema de bandas cambiarias y consideró que contribuye a reducir la volatilidad y el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio sobre los precios.

En cuanto al incremento del riesgo país, Caputo volvió a atribuirlo a la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

📢 Luis Caputo habla en A24: "El riesgo país es por temor a que no esté Milei" "No hay riesgo de Milei no reelecto". #A24 https://t.co/Fx0Mt6WvVo — A24.com (@A24COM) November 25, 2026

"La suba del riesgo país es por temor a que no esté Milei", aseguró el funcionario, quien ratificó el rumbo del programa económico y manifestó su confianza en que el actual mandatario conseguirá la reelección el próximo año.