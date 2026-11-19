Destacada B
Sangrienta pelea entre cinco chinos por la apertura de un supermercado
Ocurrió en José Hernández y La Falda, donde cinco sujetos de origen oriental confrontaron, terminaron detenidos y algunos de ellos heridos.
Cinco hombres fueron detenidos durante la noche del miércoles en Bahía Blanca, luego de protagonizar una pelea en la vía pública por diferencias relacionadas con la instalación de un comercio.
El episodio se registró alrededor de las 20.30, en la intersección de José Hernández y La Falda, donde efectivos del Comando de Patrullas acudieron tras recibir un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre una confrontación entre varias personas.
Según informaron fuentes policiales, Wu Zhije (41), Guan Xiong (39), Yan Youguo (32), Yan Zhewen (32) y Huang Longxin (32), terminaron detenidos.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, dos hombres se oponían a la apertura del establecimiento, situación que desencadenó una discusión que terminó en una pelea a golpes con otros tres involucrados.
Ante la violencia del enfrentamiento, intervino personal policial, que logró controlar la situación y procedió a la detención de los dos todos los implicados. Una ambulancia acudió al lugar y el personal médico constató que los participantes de la pelea presentaban lesiones de carácter leve.
Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Séptima, mientras que en la causa tomó intervención la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
Tras 20 años de abandono, el municipio allana e inicia la limpieza en el ex Centro de Compras
Sangrienta pelea entre cinco chinos por la apertura de un supermercado
Boca copó Colombia: llegó a Barranquilla y lo recibieron miles de hinchas
Básquet bahiense: tres partidos definen los semifinalistas de la Liga de Oro
Dura sanción para Huracán: deberá jugar diez partidos sin su público
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
"Mi hija me dijo: 'Nos volvemos a casa con papá muerto'"
-
La región11 horas ago
Dos detenidos en un allanamiento por el robo en una estancia cerca de Médanos
-
Noticias B19 horas ago
Entregaron personerías jurídicas y regularizaciones a 80 instituciones de Bahía
-
Noticias B18 horas ago
Cayó en Brasil uno de los prófugos en la causa de los bolsos con cocaína en la ría
-
Noticias B16 horas ago
Comenzó el juicio por el crimen de Cristian Lucero, atropellado tras una discusión en Vista Alegre
-
Noticias B19 horas ago
Se cayó la sesión en Diputados por la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central
-
Noticias B19 horas ago
Adelantaron el cierre de las farmacias de IOSFA y crece la preocupación en Bahía y Punta Alta
-
Noticias B23 horas ago
El fiscal apuntó contra Montezanti: "Tenía un vínculo con la inteligencia que era clandestina"