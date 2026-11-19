Cinco hombres fueron detenidos durante la noche del miércoles en Bahía Blanca, luego de protagonizar una pelea en la vía pública por diferencias relacionadas con la instalación de un comercio.

El episodio se registró alrededor de las 20.30, en la intersección de José Hernández y La Falda, donde efectivos del Comando de Patrullas acudieron tras recibir un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre una confrontación entre varias personas.

Según informaron fuentes policiales, Wu Zhije (41), Guan Xiong (39), Yan Youguo (32), Yan Zhewen (32) y Huang Longxin (32), terminaron detenidos.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, dos hombres se oponían a la apertura del establecimiento, situación que desencadenó una discusión que terminó en una pelea a golpes con otros tres involucrados.

Ante la violencia del enfrentamiento, intervino personal policial, que logró controlar la situación y procedió a la detención de los dos todos los implicados. Una ambulancia acudió al lugar y el personal médico constató que los participantes de la pelea presentaban lesiones de carácter leve.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Séptima, mientras que en la causa tomó intervención la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.