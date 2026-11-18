Dos personas fueron detenidas este miércoles en Médanos luego de que la Policía encontrara un arma de fabricación casera, conocida como "tumbera", durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por un robo cometido en una estancia del partido de Villarino.

El procedimiento se realizó este miércoles en una vivienda ubicada en calle Baltabur, entre Yrigoyen y Gascón de Médanos, por orden del juez de Garantías N° 2, Guillermo Mercuri.

Los efectivos buscaban elementos relacionados con un robo denunciado el pasado 14 de noviembre en la estancia Los Álamos, ubicada a unos 20 kilómetros de Médanos, sobre el denominado Camino del Chupacabras, en dirección a la laguna Chapalcó.

Si bien en el allanamiento no se encontraron los elementos sustraídos, los policías encontraron un arma de fuego tipo "tumbera", por lo que procedieron a detener a los moradores de la vivienda.

Los detenidos fueron identificados como Ivana Sofía Biera y Carlos Emanuel Méndez, ambos de 31 años, quienes quedaron a disposición de la UFIJ N° 15, a cargo del fiscal Mauricio Blanco, por posesión ilegal de arma de fuego.

La investigación se inició a partir de la denuncia de José Rubén Solís, de 60 años, quien manifestó que al regresar a su establecimiento rural descubrió que desconocidos habían ingresado a la vivienda y sustraído una caja fuerte que contenía entre 1.000 y 3.000 dólares.

También denunció el faltante de un rifle de aire comprimido, una escopeta calibre 16 y un rifle Remington calibre .22. Además, encontró su camioneta Toyota Hilux abandonada a unos 3.000 metros del casco de la estancia.

En el avance de la investigación, el damnificado entregó a la Policía un rifle de aire comprimido y otro calibre .22 que habían sido recuperados por un conocido suyo. Según consta en las actuaciones, las armas estaban en poder de un joven de 22 años que las ofrecía a la venta.

A partir de estos elementos, la Justicia ordenó allanar el domicilio vinculado a Thiago Silva, de 22 años, quien no se encontraba en la vivienda al momento del procedimiento. La investigación también involucra a su hermano, Genaro Silva, de 18 años, quien trabajaba en el establecimiento rural. La causa por el robo continúa bajo investigación, y se esperan nuevos allanamientos.