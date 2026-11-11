Rompieron un alambrado para robar un freezer y una carretilla: dos detenidos

Dos hombres fueron detenidos durante la noche del martes, acusados de ingresar a una vivienda particular y robar un freezer y una carretilla. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Comando de Patrullas, luego de una denuncia al 911.

El episodio se registró alrededor de las 23.45 en un inmueble ubicado en Facundo Quiroga al 400, donde los sospechosos habrían violentado el tejido perimetral para acceder al predio.

Según informaron fuentes policiales, los involucrados sustrajeron un freezer Philips Whirlpool de aproximadamente 240 litros y una carretilla metálica.

Tras recibir la alerta, los efectivos desplegaron un operativo en el sector y lograron interceptar a los sospechosos en calle Zapiola al 3100. Los detenidos fueron identificados como Leandro Daniel González (35) y Julián Héctor Durán (28), quienes quedaron imputados por el delito de robo.

Ambos fueron puestos a disposición de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Séptima.