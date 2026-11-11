Noticias A
Rompieron un alambrado para robar un freezer y una carretilla: dos detenidos
Los sospechosos, de 35 y 28 años, fueron interceptados por la Policía en Zapiola al 3100. El hecho ocurrió durante la noche del martes en una vivienda de Facundo Quiroga al 400.
Dos hombres fueron detenidos durante la noche del martes, acusados de ingresar a una vivienda particular y robar un freezer y una carretilla. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Comando de Patrullas, luego de una denuncia al 911.
El episodio se registró alrededor de las 23.45 en un inmueble ubicado en Facundo Quiroga al 400, donde los sospechosos habrían violentado el tejido perimetral para acceder al predio.
Según informaron fuentes policiales, los involucrados sustrajeron un freezer Philips Whirlpool de aproximadamente 240 litros y una carretilla metálica.
Tras recibir la alerta, los efectivos desplegaron un operativo en el sector y lograron interceptar a los sospechosos en calle Zapiola al 3100. Los detenidos fueron identificados como Leandro Daniel González (35) y Julián Héctor Durán (28), quienes quedaron imputados por el delito de robo.
Ambos fueron puestos a disposición de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Séptima.
Rompieron un alambrado para robar un freezer y una carretilla: dos detenidos
León XIV cierra su gira en Argentina con una visita a la cárcel de Devoto y una misa en Luján
Se conoció el sexto eliminado de MasterChef Celebrity y rompió el corazón de todos
Tras los incendios en el centro, Susbielles destacó el trabajo de todo el sistema de emergencias
Polémica en puerta por los horarios de los playoffs del Clausura
Más Leídas
-
Noticias B14 horas ago
Un fuerte incendio se desató en un bazar en pleno centro
-
Noticias B14 horas ago
Murió Marcos Camino, fundador e histórico integrante de Los Palmeras
-
Noticias B21 horas ago
Impactante video: así fueron los primeros instantes del incendio en Visión 2000
-
Noticias B22 horas ago
Un incendio causó daños en el techo de la Galería Visión 2000
-
Noticias B21 horas ago
ABSA anunció cortes de agua para este jueves en Cerri y distintos sectores de la ciudad
-
La región18 horas ago
Ahora el "sospechoso" por la muerte del productor rural en Dorrego es un carnero
-
Noticias B21 horas ago
Caso "Helado Blanco": condenaron al principal acusado y absolvieron a su pareja
-
Noticias A13 horas ago
Video: así rescataron los bomberos a dos menores del incendio en el centro