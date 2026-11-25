Durante 15 años, Tamara fue víctima de abusos sexuales por parte de su padrastro, mientras su madre, lejos de protegerla, permitió que esa situación se prolongara en el tiempo. En las últimas horas, la condena a 18 años de prisión contra la mujer quedó firme y se concretó su detención.

En diálogo con La Brújula 24, la joven oriunda de Cabildo brindó un estremecedor testimonio sobre lo que vivió durante su infancia y adolescencia, las dificultades que debió afrontar para denunciar y las sensaciones que experimenta después de tantos años de lucha en la Justicia.

“Mucho tiempo me costó entender que yo no tenía que estar escondida, que yo no había hecho nada malo. Al contrario, los que deberían haberse escondido y sentir vergüenza o miedo eran las personas que me hicieron ese daño a mí”, expresó.

A pesar de la resolución judicial, Tamara reconoció que todavía le cuesta asimilar lo sucedido y que atraviesa una mezcla de emociones.

“Tengo esas ganas de llorar y el llanto no me sale, tal vez porque durante mucho tiempo me inventé una coraza para mantenerme fuerte”, confesó.

Los pedidos de ayuda que su madre nunca escuchó

Uno de los aspectos más dolorosos de su relato tuvo que ver con la actitud que tomó su madre cada vez que le contó lo que estaba ocurriendo dentro de su propia casa.

“Yo le dije a ella lo que pasaba en tres oportunidades. La respuesta de ella siempre fue la misma: ‘Vos algo hiciste, o lo provocaste, jodete, te lo estás buscando’”, recordó.

Aquellas respuestas llevaron a Tamara a sentirse culpable por lo que padecía, al punto de modificar su apariencia física y su forma de vestir en un intento desesperado por ponerle fin a los abusos.

“Yo me rapaba la cabeza totalmente a cero para parecer un varón, me vestía con ropa grande. Nada de todo lo que hacía servía”, sostuvo.

Los abusos se extendieron hasta que, a los 19 años, logró marcharse de su casa durante la madrugada. Una de las razones que la impulsaron a efectuar la denuncia fue el temor de que su hermana atravesara una situación similar.

Una condena y años de hostigamiento

El padrastro de Tamara fue condenado en 2017 a 23 años de prisión, mientras que su madre recibió una pena de 18 años en 2022. Sin embargo, la mujer permaneció en libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia en su contra.

Durante ese período, según contó la víctima, su progenitora se encargó de desacreditar públicamente su denuncia entre los vecinos de Cabildo.

“Salió a decir por todo el pueblo que la causa se había caído, que ella había quedado en libertad. Y ahí volvió a decir lo que dijo siempre, que todo lo que yo había denunciado era mentira, cuando ella en su propio juicio reconoció lo que a mí me pasaba”, manifestó.

Tamara también aseguró que, cada vez que se cruzaba con su madre en la localidad, era víctima de insultos y agresiones verbales.

“Ella me tendría que haber cuidado. Yo era una criatura, tenía cuatro o cinco años. ¿Qué puede provocar una criatura a un adulto? Durante todo este tiempo ella en ningún momento mostró algún tipo de arrepentimiento”, sentenció.

El testimonio que resultó clave para condenar a su madre

La doctora Viviana Lozano, abogada de Tamara, explicó que el registro audiovisual del primer juicio resultó una herramienta importante para avanzar posteriormente en la causa contra la madre.

“Al propio doctor Del Cero le impactaron los detalles de todo lo que había vivido ella. Los abusos que se juzgaron fueron 11 años porque los cuatro anteriores estaban prescriptos”, indicó la letrada.

Lozano recordó que la denuncia se radicó en 2015, cuando la víctima tenía 19 años, y destacó la decisión del fiscal de registrar las declaraciones durante el debate oral.

“Del Cero propuso en aquel juicio filmarlo, y lo filmamos. Toda la filmación fue acompañada cuando yo pedí la formación de esta causa. Si alguno de los testigos después quería dar vuelta su versión, o incluso la imputada, que es lo que intentó en su juicio, estaba todo registrado”, explicó.

Respecto de la responsabilidad penal de la mujer, la abogada fue contundente: “Ella, sabiendo lo que sucedía, no impidió y no denunció”.

La detención de la condenada, de 48 años, se concretó este martes en una parada de colectivos de Sarmiento al 200, cuando se disponía a viajar hacia Cabildo. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), por disposición del Tribunal en lo Criminal N° 2.

“Hay que hacerlo, no hay que callarse”

Más allá de su historia personal y del largo recorrido judicial, Tamara aprovechó la entrevista para enviarles un mensaje a aquellas personas que sufren abusos sexuales y todavía no se animan a denunciarlos.

“Yo sé que es difícil y es horrible, pero siempre va a haber alguien en el camino, alguien que te va a ayudar, que te va a acompañar”, expresó.

En ese sentido, reconoció que uno de los mayores obstáculos para romper el silencio es el miedo a no ser escuchada, especialmente cuando los primeros pedidos de ayuda fueron desatendidos por las personas más cercanas.

“Si mi mamá no me creyó, ¿quién otra persona me va a creer? Te entra ese miedo de que todos van a pensar que es mentira. Se tienen que animar a denunciar, sacar esa valentía. Hay que hacerlo, no hay que callarse”, concluyó.