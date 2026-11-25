Vialidad Nacional informó este miércoles que permanecerá interrumpida la circulación vehicular sobre el puente ubicado en el kilómetro 132 de la Ruta Nacional 33, a la altura del acceso al Parque Municipal de Pigüé, luego de que un camión con la batea levantada impactara contra la estructura.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los automovilistas, el organismo dispuso un esquema de desvíos obligatorios por las colectoras laterales en ambos sentidos de circulación.

Quienes circulen en dirección a Bahía Blanca deberán tomar la colectora derecha antes del ingreso al puente y reincorporarse a la traza principal una vez superado el sector afectado. La misma maniobra deberán realizar aquellos conductores que se dirijan hacia Trenque Lauquen.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía Vial, personal de Defensa Civil y agentes de Vialidad Nacional, quienes tienen a su cargo el ordenamiento del tránsito y la señalización preventiva.

Desde el organismo solicitaron reducir la velocidad al aproximarse a la zona de desvíos, circular con extrema precaución y luces bajas encendidas, además de respetar las indicaciones del personal apostado en el sector.

Por el momento, no se informó cuándo podría quedar nuevamente habilitada la circulación sobre el puente.

El siniestro

Tal como informó La Brújula 24, el episodio se produjo durante la noche del martes, cuando un camión Iveco que circulaba con la batea levantada golpeó de lleno contra la estructura metálica del puente, provocando daños.

El conductor del rodado, identificado como Daniel González, oriundo de Bahía Blanca, resultó ileso.

Tras el impacto, las autoridades solicitaron la intervención de Vialidad Nacional para realizar una inspección de la estructura y evaluar los daños ocasionados.