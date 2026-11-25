El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó este miércoles a Bahía para anunciar una importante obra de dragado y profundización del canal de acceso al estuario, el cual demandará una inversión cercana a los 200 millones de dólares.

En diálogo con "Bahía Hoy", por La Brújula 24, mientras se trasladaba desde el aeropuerto hacia el Puerto, el mandatario provincial destacó que se trata de una intervención estratégica para consolidar al complejo portuario como punto de salida de los hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta. “Es una obra importantísima y costosísima, son 200 millones de dólares aproximadamente”, sostuvo.

Kicillof explicó que el aumento de las dimensiones de los buques obliga a profundizar el canal de navegación para permitir la operatoria de embarcaciones de mayor capacidad. “Necesitamos un canal más profundo para barcos más grandes y poder operar con comodidad y tranquilidad”, señaló.

En ese sentido, mencionó el paso de los buques Panamax a los Suezmax y explicó que actualmente algunas embarcaciones de gran porte no pueden abandonar el puerto con su carga completa debido a las limitaciones de profundidad.

El gobernador vinculó la obra con las inversiones destinadas al transporte y almacenamiento de petróleo y destacó el crecimiento que experimentaron las exportaciones de crudo. “Si comparamos con 2020, los números de este año multiplican por diez la exportación de crudo”, afirmó.

“Yo creo que con esto queda claro que Buenos Aires es una provincia petrolera y que para eso venimos trabajando con esta constancia”, agregó.

También valoró el trabajo conjunto de los consorcios portuarios, el sector privado y los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, encabezados por Federico Susbielles y Rodrigo Aristimuño, respectivamente.

Las inversiones que llegarán al Polo Petroquímico

Durante la entrevista, Kicillof destacó que el desarrollo portuario estará acompañado por importantes proyectos industriales.

En particular, mencionó las inversiones vinculadas con una nueva planta de fertilizantes y el proyecto de Transportadora de Gas del Sur (TGS) para el procesamiento de líquidos asociados al gas proveniente de Vaca Muerta. “Ayer estuve con la gente de Pampa, con -Marcelo- Mindlin, y vine a verificar y a armar una agenda de trabajo para inversiones muy importantes”, manifestó.

El gobernador estimó que estos proyectos permitirán generar “miles y miles de puestos de trabajo” durante las etapas de construcción, además de fortalecer la actividad del Polo Petroquímico. “Siempre dije que no es lo público solo, necesitamos trabajar con lo privado”, remarcó.