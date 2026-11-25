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ABSA anuncia trabajos que afectarán el servicio de agua el jueves en todo Ingeniero White
Los trabajos en una cañería de 300 milímetros se realizarán sobre la ruta 252.
ABSA informó que este jueves 26 de noviembre realizará trabajos programados en Ingeniero White, que afectarán el normal suministro de agua potable en la localidad.
Las tareas consistirán en la reparación de una cañería de 300 milímetros de diámetro ubicada sobre la ruta 252, a la altura del ingreso a la planta de Pampa Energía.
De acuerdo con lo informado por la prestataria, los trabajos afectarán el servicio en toda la localidad portuaria, incluidos los barrios Boulevard y Saladero, así como también las instalaciones del Consorcio de Gestión del Puerto y empresas del Polo Petroquímico.
Ante esta situación, desde ABSA solicitaron a los usuarios realizar las reservas de agua necesarias y destinar su utilización exclusivamente a cuestiones esenciales, evitando consumos no prioritarios hasta la normalización del suministro.
La empresa no precisó el horario de inicio de los trabajos ni el plazo estimado para el restablecimiento del servicio.
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