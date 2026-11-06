Tras más de 20 años de problemas con el agua, construyen un nuevo acueducto en Stroeder

Después de más de 20 años de dificultades con el suministro de agua potable, la localidad de Stroeder avanza con la construcción de un nuevo acueducto que permitirá reforzar el abastecimiento y mejorar el servicio para sus habitantes.

El intendente de Patagones, Ricardo Marino, recorrió este miércoles los trabajos que lleva adelante Aguas Bonaerenses (ABSA), una intervención destinada a dar respuesta a uno de los reclamos históricos de la comunidad.

La obra contempla la instalación de aproximadamente 5 kilómetros de cañerías de PVC de 110 milímetros de diámetro y la incorporación de 2 bombas, que permitirán aumentar la capacidad del sistema de provisión.

Además, se realizará la conexión de la nueva infraestructura de bombeo con la cisterna existente, lo que facilitará la distribución del recurso y permitirá reforzar el suministro, especialmente durante los meses de verano, cuando se incrementa la demanda.

Según publicó Patagones a Diario, las tareas son ejecutadas por ABSA con personal y recursos propios. Durante su visita, Marino supervisó los avances y recibió detalles técnicos sobre el desarrollo del proyecto.

La localidad arrastra desde hace más de 2 décadas problemas recurrentes con el acceso al agua potable. En los últimos años, los vecinos atravesaron situaciones críticas, con interrupciones del servicio que en algunas oportunidades superaron las 72 horas.

El nuevo acueducto permitirá conectar los pozos de extracción ubicados a unos 5 kilómetros de Stroeder con la cisterna local, reduciendo la dependencia de los camiones que actualmente trasladan agua durante los períodos de mayor necesidad.

La intervención se complementará con las mejoras previstas en la planta potabilizadora de Villalonga, desde donde también se abastece a Stroeder. El objetivo es aumentar la disponibilidad del recurso y superar las limitaciones que presenta la infraestructura actual.

Por el momento, no se informó oficialmente una fecha para la finalización de los trabajos ni para la puesta en funcionamiento del nuevo sistema. Sin embargo, desde el Municipio consideran que la obra representa un avance fundamental para resolver una problemática que afecta desde hace décadas a los habitantes de la localidad.