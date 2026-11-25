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Nuevo paro universitario: cómo será el impacto este miércoles en Bahía
Gremios reclaman recomposición salarial y cumplimiento de la Ley de Financiamiento, en el Día Internacional de Lucha por la eliminación de la Violencia contra la Mujer,
Los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales realizarán este miércoles un nuevo paro de actividades en todo el país, en el marco del plan de lucha que llevan adelante en reclamo de mejoras salariales y mayores recursos para las casas de altos estudios. La huelga se da el Día Internacional de Lucha por la eliminación de la Violencia contra la Mujer, una de las consignas de la convocatoria.
La medida de fuerza coincide con el previsto tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados de la Nación y tendrá su correlato en Bahía Blanca, donde se verá afectado el normal funcionamiento de la Universidad Nacional del Sur (UNS), sus escuelas preuniversitarias y la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
En el ámbito local, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) convocó a una asamblea para las 17, en el hall de ingreso a las Escuelas Preuniversitarias (EPUNS), que se desarrollará de manera presencial y virtual.
Uno de los puntos centrales del encuentro será definir la continuidad de las medidas de fuerza en lo que resta del año, con la posibilidad de afectar las instancias de compensación y los exámenes de diciembre, tanto en el ámbito universitario como en el preuniversitario.
También se analizará la posibilidad de no iniciar las actividades docentes a partir del 15 de febrero de 2027 hasta que se haga efectivo el pago de la deuda salarial que reclama el sector. ADUNS
En tanto, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que nuclea al personal no docente, ya resolvió realizar otros 3 paros de 24 horas, uno por cada una de las primeras 3 semanas de diciembre. La adhesión de ADUNS a esas jornadas también será puesta a consideración durante la asamblea.
El conflicto por el presupuesto
Desde el gremio docente bahiense cuestionaron los fondos contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno nacional.
Según indicaron desde ADUNS, la partida prevista para las universidades nacionales asciende a $7,3 billones, frente a los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima necesarios para el funcionamiento del sistema.
Asimismo, advirtieron que los recursos contemplados en el proyecto representan apenas el 0,54% del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más bajo desde 2004.
A nivel nacional, la jornada de protesta incluirá una movilización al Congreso, con la participación de las principales federaciones gremiales universitarias, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
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