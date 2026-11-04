Avanzan los trabajos en el acueducto Brandsen y el suministro de agua seguirá afectado hasta el viernes

Aguas Bonaerenses (ABSA) informó este miércoles que siguen los trabajos de rehabilitación del acueducto Brandsen, una obra que afecta el suministro de agua en distintos sectores de Bahía Blanca y que, de acuerdo con las previsiones oficiales, se extenderá hasta el viernes al mediodía.

Las tareas, a cargo de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), consisten en el envainado de una cañería de 820 milímetros ubicada en la calle Brandsen, entre Dorrego y San Martín.

Según confirmó la empresa a través de sus redes sociales, los trabajos avanzan de acuerdo con el cronograma previsto, que contempla una afectación del servicio en aproximadamente 60 horas, desde la madrugada de este miércoles hasta el mediodía del viernes.

Durante ese período, los usuarios pueden experimentar baja presión o falta de agua en distintos puntos del centro, macrocentro y los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.

La intervención forma parte de las obras destinadas a mejorar el funcionamiento de la red de distribución de agua potable de la ciudad.

Ante la continuidad de las tareas, ABSA reiteró el pedido de cuidar las reservas de agua de los tanques domiciliarios y evitar consumos innecesarios hasta que se normalice el suministro. En ese sentido, solicitó utilizar el recurso solo para aquellos usos que resulten impostergables, teniendo en cuenta que la recuperación del servicio está prevista para el viernes, una vez finalizados los trabajos.

Por el momento, la empresa no informó modificaciones en los plazos establecidos para la ejecución de la obra.