ABSA anunció cortes de agua para este jueves en Cerri y distintos sectores de la ciudad

Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que el próximo jueves 12 de noviembre se llevarán adelante trabajos programados que provocarán interrupciones en el suministro de agua en General Daniel Cerri y distintos sectores de Bahía.

En General Daniel Cerri, las tareas se realizarán en el marco de la obra de reemplazo y ampliación del acueducto que abastece a la localidad. Los operarios trabajarán a la altura de la Ruta Nacional 3 y el acceso a Cerri, por lo que el servicio deberá interrumpirse desde las 8 de la mañana y hasta horas de la tarde.

Por otra parte, en Bahía Blanca continuarán los trabajos de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).

Las intervenciones se desarrollarán en las intersecciones de Terrada y Roca, Brown y Undiano, y Brown y Montevideo. Como consecuencia, se verá afectado el suministro en Terrada, entre Roca y Blandengues, y en el sector comprendido por las calles Italia, Undiano, Montevideo y San Martín.

Desde ABSA aclararon que, en estos sectores, las restricciones se mantendrán hasta la finalización de los trabajos, sin precisar un horario de normalización.

Ante esta situación, la empresa solicitó a los vecinos de las zonas afectadas que realicen reservas de agua con anticipación y que, durante las interrupciones, utilicen el recurso únicamente para hidratación y tareas impostergables.

Finalmente, recordaron que, ante cualquier inconveniente con el servicio, los usuarios pueden comunicarse con la línea gratuita de Asistencia Técnica 0800-999-2272.