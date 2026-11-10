Noticias A
ABSA anunció cortes de agua para este jueves en Cerri y distintos sectores de la ciudad
Recomiendan hacer reservas de agua ante las interrupciones del servicio.
Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que el próximo jueves 12 de noviembre se llevarán adelante trabajos programados que provocarán interrupciones en el suministro de agua en General Daniel Cerri y distintos sectores de Bahía.
En General Daniel Cerri, las tareas se realizarán en el marco de la obra de reemplazo y ampliación del acueducto que abastece a la localidad. Los operarios trabajarán a la altura de la Ruta Nacional 3 y el acceso a Cerri, por lo que el servicio deberá interrumpirse desde las 8 de la mañana y hasta horas de la tarde.
Por otra parte, en Bahía Blanca continuarán los trabajos de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).
Las intervenciones se desarrollarán en las intersecciones de Terrada y Roca, Brown y Undiano, y Brown y Montevideo. Como consecuencia, se verá afectado el suministro en Terrada, entre Roca y Blandengues, y en el sector comprendido por las calles Italia, Undiano, Montevideo y San Martín.
Desde ABSA aclararon que, en estos sectores, las restricciones se mantendrán hasta la finalización de los trabajos, sin precisar un horario de normalización.
Ante esta situación, la empresa solicitó a los vecinos de las zonas afectadas que realicen reservas de agua con anticipación y que, durante las interrupciones, utilicen el recurso únicamente para hidratación y tareas impostergables.
Finalmente, recordaron que, ante cualquier inconveniente con el servicio, los usuarios pueden comunicarse con la línea gratuita de Asistencia Técnica 0800-999-2272.
ABSA anunció cortes de agua para este jueves en Cerri y distintos sectores de la ciudad
Impactante video: así fueron los primeros instantes del incendio en Visión 2000
Caso "Helado Blanco": condenaron al principal acusado y absolvieron a su pareja
Un incendio causó daños en el techo de la Galería Visión 2000
León XIV llegó a Córdoba y celebra otra multitudinaria misa ante miles de fieles
Más Leídas
-
La región11 horas ago
Dorrego: murió el dueño de un campo tras ser embestido por un toro
-
Destacada C4 horas ago
Borracho manejaba a toda velocidad y quedó detenido tras una persecución
-
Noticias B19 horas ago
Villarruel explicó por qué no asistió a la misa en Palermo: "Nunca recibimos el QR"
-
El Tiempo5 horas ago
Fuerte viento y temperatura de verano: así se presenta el martes en la ciudad
-
Noticias B18 horas ago
"El desempleo es un auténtico drama en la vida de quien lo padece"
-
Espectáculos5 horas ago
El gesto del Papa que emocionó a Abel Pintos: "No lo olvidaremos en nuestras vidas"
-
Noticias A5 horas ago
Monte Hermoso vivió un fin de semana largo a puro sol y con buena presencia de turistas
-
Espectáculos20 horas ago
La dura respuesta de Icardi a Wanda Nara tras su denuncia por maltrato: "Innecesario"