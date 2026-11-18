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Motociclista de 17 años fue internado tras chocar contra un colectivo en White
Ocurrió en la esquina de Vélez Sarsfield y Belgrano. El motociclista sufrió varios traumatismos y fue trasladado al Hospital Municipal
Un adolescente de 17 años resultó herido este martes al atardecer después de protagonizar un accidente de tránsito con un colectivo de la línea 504, perteneciente a la empresa San Gabriel, en la intersección de Vélez Sarsfield y Belgrano.
El hecho se produjo alrededor de las 18.40 de ayer cuando, por causas que se investigan, colisionaron un colectivo conducido por Axel Alberto Robledo, de 23 años, y una motocicleta Zanella de 125 cc, al mando del menor.
A raíz del impacto, el motociclista sufrió traumatismos en distintas partes del cuerpo y debió recibir asistencia médica en el lugar. Personal de una ambulancia, a cargo de la doctora Mayer, dispuso su traslado al Hospital Municipal para una mejor evaluación. Según el parte policial, el adolescente se encontraba fuera de peligro, aunque su evolución quedó sujeta a posibles complicaciones posteriores.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, una dotación de Bomberos y personal sanitario. También se solicitó la intervención de peritos para establecer las circunstancias del accidente. Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría Tercera.
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