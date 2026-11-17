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ABSA anunció cortes de agua para este miércoles y jueves: cuáles serán los sectores afectados
La empresa realizará trabajos programados en la red de distribución en dos sectores de la ciudad. Recomiendan almacenar agua con anticipación y utilizarla únicamente para necesidades esenciales mientras duren las tareas.
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó que este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre se realizarán trabajos programados en la red de agua potable de Bahía Blanca, que afectarán el suministro en distintos sectores de la ciudad.
Según detalló la prestataria, el miércoles se intervendrá la red en la intersección de Chile y Misiones, por lo que se verá afectado el servicio en las siguientes calles:
- Chile, entre Montevideo y Luiggi.
- Misiones, entre Chile y Berutti.
En tanto, el jueves 19 los trabajos se trasladarán a la intersección de Washington y Sócrates, con afectación del suministro en:
- Washington, entre Castelar y Laínez.
- Sócrates, entre Bermúdez y Escalada.
Ante esta situación, ABSA recomendó a los usuarios de los sectores mencionados realizar reservas de agua con anticipación para afrontar las interrupciones del servicio.
Asimismo, solicitó que, mientras duren los trabajos, el agua se utilice exclusivamente para hidratación y tareas impostergables, hasta que se normalice el abastecimiento.
La empresa no precisó los horarios de inicio ni la duración estimada de las intervenciones. Por último, dijo que quienes experimenten inconvenientes con el suministro pueden comunicarse con la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272.
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