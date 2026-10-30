Por la visita del Papa, habrá misas, vigilia y actividades especiales en Bahía

El Arzobispado de Bahía Blanca anunció una serie de actividades religiosas y comunitarias que se realizarán en la ciudad con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. Las celebraciones comenzarán el viernes 6 de noviembre y se extenderán hasta el miércoles 11, con propuestas abiertas a los fieles y a la comunidad en general.

Bajo el lema "Bienvenidos todos: vayan y anuncien", la programación contempla misas, encuentros de oración, actividades solidarias y una vigilia juvenil, además de la posibilidad de seguir de manera colectiva una de las principales celebraciones que encabezará el pontífice durante su estadía en el país.

La primera actividad tendrá lugar el viernes 6 de noviembre en la Catedral, donde a las 18.15 se recibirá la imagen de la Virgen de la Merced y posteriormente se rezará el rosario. A las 19 se celebrará una misa presidida por Fray Carlos, de la Orden de Predicadores, durante la cual se realizará la bendición y envío de los peregrinos que viajarán a participar de las actividades junto al Papa.

El cronograma continuará el lunes 9 de noviembre con una jornada denominada "Una Iglesia que sale al encuentro", que tendrá como escenarios principales el Pequeño Cottolengo Nascimbeni y el Hogar Don Orione.

Las actividades comenzarán a las 8.30 en el establecimiento de avenida Pringles 900, donde se proyectará la visita de León XIV al hogar de Don Orione en Claypole. Luego habrá un encuentro comunitario con música.

A las 14 se realizará una visita recreativa al Pequeño Cottolengo Nascimbeni, ubicado en Haití 1930, mientras que a las 15.30 partirá una caravana hacia el Hogar del Peregrino Don Orione. En ese lugar, a las 16.30, se desarrollará un momento de reflexión con la participación de Cáritas y el Hogar de Cristo. La jornada continuará con una misa a las 17 y finalizará a las 18 con un encuentro que incluirá cantos, bailes y una muestra.

Para el martes 10 de noviembre está prevista una vigilia juvenil en la Catedral, que se extenderá desde las 19 hasta las 22. La propuesta estará destinada especialmente a los jóvenes de la comunidad arquidiocesana e incluirá música, testimonios y momentos de oración.

El cierre de las actividades se realizará el miércoles 11 de noviembre, cuando los fieles podrán reunirse en la Plaza Rivadavia para compartir la transmisión de la misa central que presidirá el papa León XIV en Luján.

La convocatoria comenzará a las 9 y buscará que quienes permanezcan en Bahía Blanca también puedan participar de una de las principales celebraciones de la visita papal.

Por otra parte, el Arzobispado convocó a una conferencia de prensa para el jueves 5 de noviembre, a las 10.30, en el Hogar del Peregrino Don Orione, ubicado en avenida Pringles 900, esquina Fortaleza. Durante el encuentro se brindarán detalles sobre la organización de las actividades y la participación de la comunidad bahiense en las celebraciones previstas por la llegada del pontífice a la Argentina.