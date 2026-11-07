Detuvieron a un joven acusado de robar dentro del Hospital Municipal

Un joven de 27 años fue detenido tras un allanamiento realizado en una vivienda de Vieytes al 1800, en el marco de una investigación por el robo de un morral dentro del Hospital Municipal de Bahía Blanca.

El hecho ocurrió el pasado 28 de octubre, cuando un hombre denunció que le habían sustraído un bolso que contenía documentación personal, un certificado de discapacidad y teléfonos celulares.

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Segunda realizó tareas investigativas y analizó imágenes de cámaras de seguridad particulares, lo que permitió reunir elementos para avanzar con la causa.

Con esa información, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) llevaron adelante un allanamiento en el domicilio mencionado, donde secuestraron elementos de interés para la investigación y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho.

Durante el procedimiento fue detenido Darío Emmanuel Lambrecht, de 27 años, acusado del delito de hurto.

En la causa intervienen la UFIJ N.º 7 y el Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.