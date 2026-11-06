El Papa llegó a Uruguay y habló de su visita a la Argentina: “Vengo a cumplir el viaje que Francisco no pudo”

El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay, primera escala de su gira por Sudamérica, que continuará por la Argentina y Perú. Durante el vuelo desde Roma, el pontífice recordó a su antecesor, Francisco, y expresó su satisfacción por concretar una visita que el papa argentino nunca pudo realizar durante su pontificado.

“Vengo con alegría a cumplir el viaje que Francisco no pudo”, manifestó León XIV ante los periodistas que lo acompañaron en el avión. Además, explicó que su paso por la Argentina representa un homenaje a Francisco, aunque aclaró que el objetivo principal de la gira es acercar el mensaje de la Iglesia a los pueblos de la región.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, donde el Papa fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, junto con otras autoridades nacionales y representantes de la Iglesia Católica.

Posteriormente, el pontífice se trasladó a la Plaza Independencia, donde pronunció su primer discurso ante autoridades políticas, diplomáticas y representantes de la sociedad civil.

En su intervención, León XIV expresó su preocupación por los problemas de salud mental y las elevadas tasas de suicidio en Uruguay, uno de los países con mayores índices de América Latina.

"La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo", advirtió el Papa, quien destacó la importancia de la atención sanitaria y del acompañamiento familiar y comunitario.

También reconoció los avances de Uruguay en materia ambiental y elogió su matriz energética, sustentada casi completamente en fuentes renovables. "Es un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años y la participación de varios sectores del país", señaló.

Durante su discurso, el pontífice valoró la vigencia de la democracia uruguaya y reafirmó la posición de la Iglesia Católica sobre el aborto. "Quien todavía no ha nacido ya pertenece a la vida humana y al futuro de su pueblo, su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece", sostuvo.

Por su parte, Orsi le dio la bienvenida y destacó las características de convivencia democrática del país. "Es un honor recibirlo en esta región del mundo, que es uno de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras", expresó el mandatario.

El presidente uruguayo también hizo referencia a la pluralidad de opiniones y tradiciones que conviven en la sociedad, al señalar que el país aprendió a respetar las distintas voces a lo largo de su historia.

La visita de León XIV a Uruguay se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre e incluirá actividades religiosas y encuentros con distintos sectores sociales en Montevideo, Paysandú y Florida.

Ese mismo domingo, a las 16.30, está previsto que el Papa llegue al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, donde comenzará su agenda oficial en la Argentina. Entre sus primeras actividades figuran una visita al monumento al general José de San Martín y una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, mientras que el martes 10 viajará a Córdoba para desarrollar distintas actividades pastorales.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre encabezará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir hacia Perú, última etapa de su recorrido sudamericano.

La visita tendrá un significado particular para la Argentina, ya que Francisco, el primer papa argentino de la historia, nunca regresó oficialmente a su país durante los 12 años de su pontificado.

Con información de Clarín