Tres Arroyos: científicos del Conicet desarrollaron un cereal único en el mundo

Investigadores de la Chacra Experimental Barrow, ubicada en Tres Arroyos, lograron desarrollar el primer cereal del mundo resistente a determinados herbicidas, es decir, productos químicos que se utilizan en el campo para eliminar las malezas que perjudican los cultivos.

El descubrimiento representa un avance importante para los productores, ya que permitirá sembrar este cereal en terrenos donde todavía quedan restos de esos productos, que normalmente dificultan el crecimiento de otras plantas.

Se trata del triticale, un cereal que combina características del trigo y el centeno. Se cultiva principalmente para alimentar animales y tiene la ventaja de crecer incluso en tierras poco fértiles o bajo condiciones climáticas difíciles.

El problema que buscaron resolver los científicos es sencillo: cuando un productor utiliza determinados herbicidas para proteger un cultivo, como el girasol, pueden quedar restos en la tierra durante bastante tiempo. Esto dificulta sembrar después otros cereales, como trigo, avena o triticale.

La nueva variedad puede soportar esos residuos sin sufrir los daños habituales, lo que permitiría aprovechar mejor los campos y ampliar las opciones de siembra durante el invierno.

El trabajo estuvo a cargo de Francisco Di Pane, del INTA, y Marcos Yanniccari, del CONICET. Ambos investigadores trabajaron durante 10 años, entre 2015 y 2025, para conseguir este resultado.

Para lograrlo, primero desarrollaron un trigo resistente a esos productos y después lo cruzaron con otros cereales hasta obtener plantas de triticale con la misma característica. Se utilizaron técnicas de mejoramiento de plantas, sin recurrir a modificaciones transgénicas.

Actualmente existen 2 variedades experimentales. Los investigadores esperan iniciar su inscripción oficial en 2027 y que puedan llegar al mercado durante 2028.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, destacó la importancia del proyecto: "La ciencia y la tecnología no pueden estar separadas de los problemas concretos que enfrentan los productores".

Además, remarcó: "El desafío es que ese conocimiento se transforme en herramientas concretas para quienes producen".

El desarrollo demuestra cómo una investigación realizada en una institución pública puede ofrecer nuevas soluciones para la actividad agropecuaria.

Con información de DIB