El papa León XIV partió hacia Sudamérica y el domingo llegará a la Argentina

El papa León XIV partió este viernes desde Roma con destino a Uruguay, donde comenzará una gira por Sudamérica que también incluirá a la Argentina y Perú. El viaje se extenderá hasta el 17 de noviembre y representa una de las visitas internacionales más importantes de su pontificado.

El avión que traslada al Santo Padre despegó a las 7.05 (hora italiana) del aeropuerto internacional de Fiumicino. Su llegada a Montevideo está prevista para las 16.30, cuando será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, antes de participar de una ceremonia oficial en la Plaza Independencia.

Pope Leo XIV departed Rome’s Fiumicino International Airport on Friday morning for his Apostolic Journey to Latin America, marking the sixth papal journey since the beginning of his pontificate. The ITA Airways aircraft carrying the Holy Father and the journalists accompanying him took off at 7:05 a.m. From 6 to 17 November, the Holy Father will visit Uruguay, Argentina, and Peru. The Pope's journey will begin in Montevideo, Uruguay, where he will meet with civil and political authorities and celebrate Vespers with the local Church. He will then travel to Argentina, visiting Buenos Aires, Córdoba, and Luján, before continuing to Peru, where he will visit Lima, Chiclayo, Cusco, and Pucallpa. During the 12-day journey, Pope Leo is expected to visit ten cities, make approximately a dozen flights, and deliver nearly 40 addresses in Spanish. https://t.co/P3JyC4LyDi — Vatican News (@VaticanNews) November 6, 2026

Durante su estadía en el país vecino, el pontífice desarrollará actividades religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad en Montevideo, Paysandú y Florida. El domingo 8 viajará hacia Buenos Aires para iniciar una visita histórica, ya que Argentina no recibe a un papa desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda visita al país.

Según informó la agencia EFE, la gira incluye una exigente agenda de encuentros institucionales, celebraciones religiosas y visitas a comunidades vulnerables. A lo largo de los 12 días, León XIV recorrerá 10 ciudades y realizará 14 vuelos, 2 de ellos en helicóptero.

En territorio argentino, el Santo Padre permanecerá hasta el miércoles 11 de noviembre. Durante su primera jornada se reunirá con el presidente Javier Milei y mantendrá encuentros con autoridades nacionales y representantes de la Iglesia.

El itinerario también contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, actividades vinculadas con el mundo del trabajo y una celebración religiosa en Buenos Aires.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde oficiará una misa y se reunirá con representantes de la comunidad católica. Posteriormente regresará a la Capital Federal para participar de una vigilia con jóvenes.

Uno de los acontecimientos más esperados se desarrollará el miércoles 11 en Luján, donde León XIV celebrará una misa frente a la basílica. Ese mismo día partirá hacia Perú, última escala de su recorrido sudamericano.

El viaje se produce después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice en octubre, cuando le extirparon un tumor pulmonar. El Vaticano aseguró que su recuperación fue favorable y que se encuentra en condiciones de cumplir con las actividades previstas.

Antes de emprender la gira, León XIV había expresado su entusiasmo por regresar a una región con la que mantiene un estrecho vínculo personal, especialmente por los años que vivió en Perú como sacerdote y obispo.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", manifestó el Papa en un comunicado difundido por la Santa Sede.