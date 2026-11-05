Bahía se prepara para vivir la llegada del Papa: "Es un mensaje de esperanza"

En el marco de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, el Arzobispado de Bahía Blanca presentó esta mañana el cronograma de actividades que se desarrollará en la ciudad entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre, con propuestas religiosas, recreativas y comunitarias abiertas a toda la población.

La conferencia de prensa tuvo lugar en el Hogar del Peregrino Don Orione, ubicado en avenida Pringles 900, esquina Fortaleza, y contó con la participación del arzobispo Fray Carlos Azpiroz Costa, el intendente Federico Susbielles, representantes de la organización y religiosas de las instituciones que participarán de las jornadas.

Bajo el lema “Bienvenidos todos: vayan y anuncien”, la iniciativa busca que quienes no puedan viajar a los distintos encuentros con el Sumo Pontífice tengan la posibilidad de compartir su presencia en el país a través de celebraciones locales.

La primera actividad será este viernes 6, en la Catedral, donde a las 18.15 se recibirá la imagen peregrina de la Virgen de la Merced y se rezará el rosario. Posteriormente, a las 19, se celebrará una misa presidida por Fray Carlos, durante la cual se bendecirá a los peregrinos que viajarán para participar de los encuentros con León XIV.

El lunes 9 tendrá una programación especialmente dedicada a las personas con discapacidad, en coincidencia con la visita del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

Desde las 8.30, el Hogar Don Orione abrirá sus puertas para compartir la transmisión de ese acontecimiento. Dos residentes de la institución bahiense viajarán a la localidad bonaerense acompañados por una trabajadora para participar de la jornada.

Una de las religiosas destacó que la propuesta pretende que los vecinos también se acerquen a las instituciones locales. “Queremos que sea un día para salir al encuentro y, sobre todo, visibilizar el trabajo con la discapacidad”, expresó.

Por la tarde, a partir de las 14, habrá actividades recreativas, juegos y canciones en el Pequeño Cottolengo Nascimbeni, ubicado en Haití 1930. A las 15.30 partirá una caravana de vehículos hacia el Hogar Don Orione, con la invitación a llevar banderas argentinas y elementos de colores amarillo y blanco.

A las 16.30 se realizarán momentos de reflexión junto a Cáritas y el Hogar de Cristo sobre la situación que atraviesan las personas con discapacidad. Posteriormente, a las 17, se celebrará una misa y la jornada concluirá con un encuentro comunitario que incluirá música y bailes.

El martes 10 será el turno de los jóvenes, que podrán participar de una vigilia en la Catedral entre las 19 y las 22. La convocatoria contempla espacios de oración, testimonios, reflexión y canciones, además de la transmisión del encuentro que el Papa mantendrá con la juventud en Buenos Aires.

El cierre de las actividades será el miércoles 11 en Plaza Rivadavia, donde se instalarán pantallas gigantes sobre calle Sarmiento para seguir en directo la misa que León XIV presidirá desde las 10 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La convocatoria comenzará a las 9 y contará con el acompañamiento del Municipio. Desde la organización destacaron que la ceremonia tendrá participación de representantes de la arquidiócesis bahiense, entre ellos seminaristas y peregrinos que viajarán especialmente.

Durante la presentación, Susbielles consideró que la llegada del Pontífice representa una oportunidad para reflexionar sobre los valores de la solidaridad y la convivencia.

“Es una ocasión muy especial, pero creo que es una ocasión para reflexionar y también para practicar esos valores y lo que hoy está planteando con mucha claridad nuestro Papa”, sostuvo el jefe comunal.

En ese sentido, remarcó que León XIV insiste en la dignidad humana, el respeto por las personas y la atención a los sectores más vulnerables. “En estos tiempos que muchas veces son tan vertiginosos, tan violentos, hacer una opción por el amor al prójimo, por la caridad, por la fraternidad, es una opción necesaria”, afirmó.

El intendente confirmó, además, que viajará a Luján para participar de la misa del miércoles y acompañará las restantes propuestas desde Bahía Blanca.

Por su parte, Fray Carlos señaló que la visita papal apunta a renovar la fe, la esperanza y el amor en las comunidades. A partir de distintos pasajes del Evangelio, invitó a los fieles a reflexionar sobre su compromiso religioso y la responsabilidad de acompañar a los demás.

Finalmente, los organizadores explicaron que distintas parroquias de Bahía Blanca y la región dispusieron colectivos para trasladar peregrinos, aunque la mayoría de los lugares ya se encuentra ocupada. Recomendaron a los interesados consultar directamente en cada comunidad religiosa para conocer si todavía existen posibilidades de sumarse.

La visita de León XIV, prevista en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, será la primera de un Papa al país desde Juan Pablo II, en 1987.