La venta de autos nuevos en Bahía cayó en octubre

El patentamiento de autos nuevos en Bahía Blanca registró una caída del 16,3% en los primeros diez meses de 2026, mientras que las transferencias de vehículos usados aumentaron 6,4% en el mismo período, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Las cifras oficiales muestran que entre enero y octubre se patentaron 3.813 autos 0 km en la ciudad, frente a las 4.555 unidades registradas durante el mismo período de 2025. Esto representa una disminución de 742 vehículos.

En cambio, las transferencias de dominio totalizaron 14.523 operaciones, por encima de las 13.652 contabilizadas un año antes. La diferencia equivale a 871 vehículos más que cambiaron de propietario.

El contraste entre ambas variables muestra que el mercado de usados mantiene un mayor dinamismo que el de unidades nuevas en lo que va de 2026, aunque durante octubre los dos segmentos registraron caídas respecto del mismo mes del año pasado.

En el décimo mes del año se patentaron 371 autos en Bahía Blanca, una baja interanual del 9,5% frente a las 410 unidades de octubre de 2025. Las transferencias, por su parte, sumaron 1.557 operaciones, un descenso del 15,6% respecto de las 1.845 registradas un año antes.

La comparación con septiembre muestra comportamientos diferentes. Los patentamientos retrocedieron 8,4%, ya que pasaron de 405 a 371 unidades, mientras que las transferencias aumentaron 4,1%, al pasar de 1.495 a 1.557 operaciones.

En el caso de los autos nuevos, el comportamiento mensual ha sido irregular durante todo el año. Después del máximo de enero, con 521 unidades, los patentamientos alternaron subas y bajas, con mayo como el mes de menor actividad, cuando se registraron 329 vehículos.

Por su parte, las transferencias de usados alcanzaron en octubre su segundo registro mensual más alto de 2026, solamente superado por enero, cuando se contabilizaron 1.641 operaciones.

De esta manera, aunque los dos segmentos cerraron octubre por debajo de los niveles de un año atrás, el balance acumulado continúa mostrando una diferencia: mientras los patentamientos de vehículos nuevos siguen en retroceso, las transferencias de usados mantienen un crecimiento respecto de 2025.