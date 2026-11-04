El Gobierno confirmó dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional confirmó que realizará dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Las transmisiones estarán dedicadas a dos de las actividades centrales de la agenda del pontífice.

La primera será el domingo 8 de noviembre, a partir de las 19, durante el encuentro institucional que se desarrollará en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí pronunciarán discursos tanto el presidente Javier Milei como el jefe de la Iglesia católica.

La ceremonia contará con la participación de gobernadores, diputados, senadores, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, representantes de la sociedad civil y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La segunda cadena nacional tendrá lugar el lunes 9 de noviembre, desde las 11.30, cuando León XIV encabece una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El Gobierno confirmó que realizará dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV. (Foto: Fabio Frustaci/EFE)

La celebración también contará con la presencia de Milei y se espera una importante concurrencia de fieles. Por ese motivo, las autoridades preparan un amplio operativo de seguridad y analizan habilitar los accesos desde la medianoche anterior.

Desde la Casa Rosada explicaron que ambos acontecimientos fueron seleccionados por su relevancia institucional y religiosa. De todas maneras, el resto de las actividades del Papa también contará con transmisiones oficiales que estarán disponibles para los medios de comunicación.

En cuanto a la agenda presidencial, Milei recibirá al pontífice en Aeroparque y participará de una ceremonia en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde también está prevista una reunión privada. Además, asistirá a la misa del lunes y a la despedida del miércoles 11 en Ezeiza.

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará la representación oficial en Córdoba, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, hará lo propio en Luján.

Asimismo, el Gobierno entregó 24.000 tarjetas SUBE a la Conferencia Episcopal Argentina para facilitar el traslado gratuito de los voluntarios que participarán de la organización.

En paralelo, una delegación del Vaticano ya se encuentra en el país supervisando los lugares que recorrerá León XIV y coordinando con las autoridades nacionales los últimos detalles de seguridad, comunicación y traslados.