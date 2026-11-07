Masiva marcha por el cierre de IOSFA en Punta Alta

Trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y vecinos de Punta Alta se movilizaron el viernes por el centro de la ciudad para rechazar los despidos y reclamar que se garanticen las prestaciones a los afiliados. La protesta se extendió por varias cuadras y contó con el acompañamiento de la comunidad.

La concentración comenzó en la arcada de la plaza General Belgrano, donde los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino. Luego, empleados de la farmacia, la delegación y los policonsultorios tomaron la palabra para expresar su preocupación por la reestructuración de la obra social.

Tras las intervenciones, los manifestantes recorrieron varias cuadras del centro puntaltense entre aplausos y bocinazos de apoyo. La movilización se realizó luego de que trabajadores de la farmacia y los policonsultorios recibieran telegramas de despido, en medio de la incertidumbre por el futuro de los servicios de la obra social.

El cierre de la farmacia y el policonsultorio está previsto para el 30 de noviembre y pone en riesgo 83 puestos de trabajo en Punta Alta. Según datos difundidos por ATE, alrededor de 42.000 personas están afiliadas a la obra social en el distrito. La diputada bonaerense Priscila Minnaard había advertido, en diálogo con La Brújula 24, sobre las consecuencias de la medida y reclamó garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.

Fuente: El Rosalenio y Extranoticias.pa