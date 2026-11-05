Abel Pintos se prepara para cantar ante el Papa: “Uno no dimensiona lo que va a ser”

Abel Pintos comenzó a vivir la cuenta regresiva para una presentación que promete ocupar un lugar muy especial en su trayectoria artística. El cantante whitense ensayó este miércoles en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde el próximo lunes 9 de noviembre tendrá la oportunidad de interpretar sus canciones frente al papa León XIV.

El encuentro está previsto para las 9.15, en el marco de la visita que el Pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de este mes. Después de participar de los preparativos, el músico reconoció que todavía le resulta difícil imaginar lo que experimentará cuando llegue el momento.

Pintos destacó especialmente el clima que se vivió durante el ensayo y la posibilidad de compartir la jornada con quienes residen en la institución. “Uno no dimensiona lo que va a ser”, expresó al referirse a la magnitud del acontecimiento.

El artista, que recibió la invitación formal del Vaticano, explicó que su intención es cuidar cada detalle de la presentación, aunque también considera importante dejarse llevar por las emociones que puedan surgir.

“Yo soy un hombre de fe”, manifestó, antes de señalar que tanto él como su equipo trabajan con dedicación para ofrecer una actuación a la altura de las circunstancias. En ese sentido, resumió su manera de afrontar este desafío con una frase: “Uno propone y Dios dispone”.

Pintos también admitió que prefiere no anticipar demasiado lo que sucederá durante el encuentro, consciente de que se trata de una experiencia poco habitual, incluso para alguien acostumbrado a presentarse ante multitudes. “Esto no se vive todos los días”, reflexionó.

El cantante no será el único representante de la música argentina que participará de las actividades previstas durante la visita papal. También fueron convocados Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jairo y Jorge Rojas.

Precisamente, Pereyra tendrá otra intervención destacada el miércoles 11 de noviembre, cuando cante durante la misa que León XIV celebrará frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Para Abel, que comenzó su camino artístico siendo muy joven y construyó una extensa carrera dentro de la música nacional, la presentación del lunes tendrá un significado que va más allá de lo profesional. Su vínculo con la fe y la posibilidad de compartir ese momento con el Papa convierten la convocatoria en una experiencia particularmente emotiva, que ya comenzó a disfrutar durante los ensayos.