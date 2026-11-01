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Milei convocó a todo el arco político para recibir al papa León XIV en el Palacio Libertad
El jefe de Estado ordenó que se invitara a la vicepresidenta Villarruel, a Jorge Macri, a los 23 gobernadores y a todos los legisladores nacionales.
El presidente Javier Milei decidió ampliar la convocatoria para la recepción oficial del papa León XIV en la Argentina e invitó a representantes de todo el arco político, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento. El encuentro se realizará el próximo domingo 8 de noviembre, a las 18.30, en el Palacio Libertad de Buenos Aires.
La decisión representa un cambio respecto de las primeras conversaciones protocolares entre la Casa Rosada y el Vaticano, cuando Villarruel y buena parte de los legisladores nacionales no figuraban entre los invitados. Finalmente, el Gobierno resolvió extender las invitaciones a los 23 gobernadores, al jefe de Gobierno porteño y a los integrantes del Congreso.
La inclusión de la vicepresidenta es uno de los aspectos más llamativos de la convocatoria. Las diferencias entre Milei y Villarruel marcaron buena parte de la relación institucional durante los últimos años, al punto de mantener un vínculo prácticamente quebrado. En medio de ese distanciamiento, la titular del Senado había solicitado una audiencia privada con León XIV en la Nunciatura de Buenos Aires, posibilidad que el Vaticano no había descartado.
El gesto presidencial fue recibido con satisfacción en la Santa Sede, donde se busca que la visita del pontífice funcione como una oportunidad de encuentro por encima de las diferencias partidarias. La intención está en sintonía con el mensaje de diálogo y unidad que promovió Francisco durante su pontificado y que León XIV pretende mantener en su relación con la Argentina.
La recepción en el Palacio Libertad, antiguo Centro Cultural Kirchner, será uno de los acontecimientos institucionales más importantes de la visita. Allí, el Papa compartirá un espacio con funcionarios, legisladores, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, en una jornada que comenzará con su llegada al país y una reunión previa con Milei en la Casa Rosada.
Más allá de los compromisos oficiales, León XIV desarrollará una intensa agenda pastoral entre el 8 y el 11 de noviembre. Entre las actividades previstas figuran una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, celebraciones religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, un encuentro con representantes del mundo del trabajo y una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles.
La visita también pondrá frente a frente dos miradas diferentes sobre cuestiones como el papel del Estado, la pobreza y las políticas sociales. Sin embargo, antes de que esas diferencias vuelvan a ocupar el centro del debate, Milei eligió enviar una señal de apertura política. El desafío será comprobar si la imagen de unidad que se buscará mostrar ante el Papa logra trascender la ceremonia.
Con información de Infobae
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