Destacada A
Asamblea y corte de ruta frente a la Papelera de Tornquist
Trabajadores y vecinos se concentran para reclamar por el cierre de la empresa, que dejó a 160 personas sin empleo.
Trabajadores y vecinos de Tornquist se concentran este sábado frente a la planta de Papelera del Sur para reclamar por el cierre de la fábrica, que dejó a 160 personas sin empleo. La movilización se desarrolla sobre la Ruta Provincial 76, cerca de su intersección con la Ruta Nacional 33.
En el marco de la protesta, los manifestantes cortaron el tránsito sobre la Ruta Provincial 76, donde se lleva adelante la asamblea para visibilizar el reclamo por la pérdida de los puestos de trabajo.
La protesta fue convocada por el Sindicato de Trabajadores y Empleados Papeleros, que invitó a toda la comunidad a acompañar el reclamo ante la situación que atraviesan los empleados y sus familias.
La convocatoria fue impulsada por el secretario general del gremio, Gustavo Lanaro; el secretario gremial, Richard Schwindt, y el resto de la comisión directiva.
El conflicto se profundizó luego de que la empresa rechazara las alternativas de ayuda propuestas por las autoridades provinciales y municipales para evitar el cierre, lo que aumentó la incertidumbre sobre el futuro laboral de los trabajadores.
Mirá el minuto a minuto de la movilización
El periodista, Marcelo Algañaraz, se encuentra siguiendo de cerca la movilización frente a Papelera del Sur. Mirá el minuto a minuto de la cobertura con todos los detalles del reclamo de los trabajadores
Fuente: Noticias Tornquist
Asamblea y corte de ruta frente a la Papelera de Tornquist
Masiva marcha por el cierre de IOSFA en Punta Alta
Misas, encuentros y una vigilia: así será la agenda del Papa León XIV en Uruguay
Detuvieron a un joven acusado de robar dentro del Hospital Municipal
Colapinto busca una buena clasificación en Brasil: a qué hora es y dónde verlo
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
Un menor fue baleado durante una pelea entre dos familias en Villa Talleres
-
Noticias B21 horas ago
"Hasta mi marido se va a tener que ir del pueblo", confesó angustiada la intendenta de Tornquist
-
Noticias B18 horas ago
Papelera del Sur rechazó las propuestas para evitar el cierre y crece la incertidumbre en Tornquist
-
Noticias B24 horas ago
Instalan nuevos tótems de seguridad en varios puntos de la ciudad
-
Noticias B22 horas ago
Agüero cuestionó a concejales por "ignorar" a los trabajadores de Defensa Civil
-
Destacada B3 horas ago
Dos detenidos y casi 30 vehículos secuestrados en un operativo policial
-
Noticias B22 horas ago
La hermana Laura del Hogar Don Orione viajará para conocer al Papa: "Estoy re manija"
-
Noticias B20 horas ago
Un artista bahiense necesita ayuda urgente para regresar de Ecuador y continuar con su diálisis