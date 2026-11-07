Asamblea y corte de ruta frente a la Papelera de Tornquist

Trabajadores y vecinos de Tornquist se concentran este sábado frente a la planta de Papelera del Sur para reclamar por el cierre de la fábrica, que dejó a 160 personas sin empleo. La movilización se desarrolla sobre la Ruta Provincial 76, cerca de su intersección con la Ruta Nacional 33.

En el marco de la protesta, los manifestantes cortaron el tránsito sobre la Ruta Provincial 76, donde se lleva adelante la asamblea para visibilizar el reclamo por la pérdida de los puestos de trabajo.

La protesta fue convocada por el Sindicato de Trabajadores y Empleados Papeleros, que invitó a toda la comunidad a acompañar el reclamo ante la situación que atraviesan los empleados y sus familias.

La convocatoria fue impulsada por el secretario general del gremio, Gustavo Lanaro; el secretario gremial, Richard Schwindt, y el resto de la comisión directiva.

El conflicto se profundizó luego de que la empresa rechazara las alternativas de ayuda propuestas por las autoridades provinciales y municipales para evitar el cierre, lo que aumentó la incertidumbre sobre el futuro laboral de los trabajadores.

Mirá el minuto a minuto de la movilización



El periodista, Marcelo Algañaraz, se encuentra siguiendo de cerca la movilización frente a Papelera del Sur. Mirá el minuto a minuto de la cobertura con todos los detalles del reclamo de los trabajadores

Fuente: Noticias Tornquist