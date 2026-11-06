Escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: lo denunciaron por presuntas lesiones a su hija

Un nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó este viernes con la intervención de la Policía y la apertura de una causa judicial por presuntas lesiones contra el futbolista, luego de que una de sus hijas denunciara haber sido golpeada por su padre.

El episodio ocurrió en la denominada Casa de los Sueños, ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta, mientras la conductora participaba de las grabaciones de MasterChef Celebrity en Telefe.

El parte policial señala que Nara recibió un pedido de ayuda de su hija de 11 años, quien se comunicó a través de una computadora para denunciar una supuesta situación de violencia.

La menor manifestó que “estaba sola, el papá le había pegado y tenía miedo”. También aseguró que Icardi la había encerrado en una habitación.

Ante esta situación, Wanda interrumpió las grabaciones y se trasladó hasta la propiedad junto a su pareja, Martín Migueles. Allí se produjo una fuerte discusión con el delantero, que motivó la presencia de varios patrulleros y una ambulancia.

Las 2 hijas de la expareja, de 11 y 10 años, salieron de la vivienda y quedaron al cuidado de su madre. De acuerdo con el informe policial, Icardi permaneció dentro de la propiedad y “se negó a entrevistar con el personal”.

El fiscal Julio Petrucci, de la UFI de Género de Tigre, dispuso iniciar actuaciones por lesiones, recibir declaración testimonial a Nara y realizar un reconocimiento médico legal a la menor. También ordenó notificar al futbolista de la formación de la causa.

Durante el programa LAM, el periodista Pepe Ochoa reconstruyó el episodio y explicó que las llamadas de auxilio se produjeron mientras Wanda estaba trabajando.

Además, difundieron un video en el que Icardi aparece conversando con un policía y afirma: “Hay una orden del juez, está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”.

La investigación quedó en manos de la fiscalía, mientras se aguardan los resultados de las evaluaciones médicas y las declaraciones correspondientes. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas sobre lo sucedido.

Con información de Infobae