El fútbol bahiense entra en pausa: Olimpo cambia las fechas y la Liga del Sur se posterga

La visita del papa León XIV a la Argentina provocó importantes modificaciones en el calendario del fútbol, que también afectan a los equipos de Bahía Blanca y la región. Olimpo reprogramó su serie de cuartos de final del Federal A y la Liga del Sur no tendrá actividad el próximo fin de semana por la falta de personal policial para garantizar la seguridad.

El aurinegro, que viene de eliminar a Gimnasia de Concepción del Uruguay, deberá enfrentar a Kimberley de Mar del Plata por los cuartos de final de la Reválida, en busca de seguir avanzando hacia el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Según confirmó la dirigencia de Olimpo, el partido de ida se disputará el jueves 12 de noviembre, desde las 15.30, en el estadio José Alberto Valle de Mar del Plata.

La revancha se jugará el martes 17 en el Roberto Carminatti, con horario todavía a confirmar.

El equipo dirigido por Carlos Mungo tendrá ventaja deportiva, por lo que avanzará a semifinales en caso de igualdad en puntos y diferencia de goles al término de los dos encuentros.

La modificación responde a los operativos de seguridad previstos durante la visita del pontífice, que demandarán una importante cantidad de efectivos policiales y obligaron a reprogramar distintas competencias del fútbol argentino.

La situación también afecta directamente a la Liga del Sur, que no tendrá partidos durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. De esta manera, las semifinales del Torneo Clausura, tanto del Oficial como del Promocional, quedarán postergadas para el siguiente fin de semana, el 14 y 15 de noviembre, con días y horarios a confirmar.

En Primera División, los cruces ya están definidos: Huracán enfrentará a Libertad y San Francisco se medirá con Bella Vista, en busca de los dos lugares disponibles en la final del campeonato.

Por su parte, en el Promocional, Olimpo jugará contra Comercial y Tiro Federal se enfrentará a Rosario Puerto Belgrano, también por un lugar en la definición del certamen.

Sin embargo, una de las principales cuestiones pendientes será el desempate entre Sporting y La Armonía, que terminaron igualados con 32 puntos en la tabla acumulada de Primera División.

Ambos deberán enfrentarse en un estadio neutral para determinar cuál de los dos conservará una última posibilidad de mantener la categoría.

El ganador disputará la Promoción frente a un equipo del Promocional, mientras que el perdedor descenderá directamente y jugará en la segunda categoría durante la temporada 2027.