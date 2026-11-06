Endeudamiento en Bahía: cómo evoluciona el nivel de mora en la ciudad

Los retrasos en los pagos de deuda en Bahía Blanca se mantienen en niveles elevados a pesar de una mínima reducción en septiembre, de acuerdo con el relevamiento más reciente del Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad con datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Al cierre de septiembre (último dato disponible), la tasa de mora en Bahía se ubicó en 13,8%, una disminución de 0,04 puntos porcentuales en comparación con el mes previo, pero un alza de 1,9 puntos en los últimos cuatro meses (no hay datos más lejanos para hacer la comparación).

El nivel de mora es la porción de dinero que se encuentra con retrasos de pago (tres meses o más) con respecto al total de los préstamos.

Aunque sigue en niveles elevados, en comparación con la provincia, la mora en la ciudad está 9,09 puntos por debajo y, en contraste con el país, la diferencia es de 5,84 puntos menos.

En total, son 29.145 bahienses que están en mora por un monto de $107 mil millones, para un promedio de $3,66 millones cada uno.

Los niveles de retraso no son homogéneos y varían entre las distintas entidades con las que los bahienses contraen deudas. Es el caso de financieras de cuotas y créditos personales con las que los bahienses tienen una mora de 52,33% al cierre de septiembre (1,02 puntos más que el mes pasado).

Otro nivel alto de retrasos se presenta con comercios que financian compras o cadenas de electrodomésticos, con una mora de 48,8% al cierre de septiembre (1,4 puntos por encima del mes previo). El promedio individual de monto retrasado es de $1,35 millones.

Con los neobancos (como Brubank, Ualá, Mercado Pago, Naranja, entre otros), los retrasos son de 22,97% (0,38 puntos más que el mes previo), con un promedio de $1,15 millones por deudor. Por otra parte, con aquellas instituciones que no son bancos ni compañías financieras, pero emiten una tarjeta propia, la mora es de 18,32% (una baja de 0,68 puntos en comparación con el mes previo).

Los niveles más bajos de mora se registran con compañías de financiamiento automotriz y arrendamiento financiero (1,98%) y bancos públicos (9,35%). Con los bancos privados, los retrasos se ubican en 15,38%.

Las diferencias en los retrasos también son muy marcadas dependiendo de la edad. Los más afectados por la mora son los más jóvenes. El mapa del Centro de Estudios de la Ciudad muestra que los retrasos entre las personas de hasta 25 años son del 37,13%, con un monto promedio individual de $1,65 millones. Le sigue el rango entre 26 y 35 años, cuya mora se ubica en 19,89% con una media de $2,89 millones por persona.