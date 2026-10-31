Racing le ganó a Aldosivi y lo condenó al descenso a la Primera Nacional

Racing derrotó este viernes por la noche a Aldosivi por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda y decretó el descenso del conjunto marplatense, que jugará la próxima temporada en la Primera Nacional después de dos años en la máxima categoría del fútbol argentino.

El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, comenzó favorable para el Tiburón, que necesitaba sumar para mantener sus posibilidades de permanencia. A los 20 minutos del primer tiempo, Andrés Vombergar aprovechó una pelota dentro del área y, de cabeza, estableció el 1-0.

Sin embargo, la ventaja duró apenas cuatro minutos. Adrián "Maravilla" Martínez apareció dentro del área y, tras una asistencia de Tomás Conechny, marcó el empate para la Academia.

El delantero fue protagonista de otra de las situaciones destacadas de la noche, ya que minutos después sufrió una molestia muscular que lo obligó a abandonar el campo de juego.

En el complemento, Racing consiguió dar vuelta el marcador a los 15 minutos. Joaquín Pombo cometió una infracción sobre Lautaro Díaz dentro del área y, luego de revisar la jugada en el VAR, el árbitro Nazareno Arasa sancionó penal. Ignacio Rodríguez se encargó de la ejecución y convirtió el 2-1 definitivo.

Aldosivi intentó reaccionar durante el tramo final del encuentro, pero no encontró los caminos para llegar al empate y terminó consumando su descenso a falta de una jornada para finalizar la fase regular.

Con apenas 19 puntos en la tabla anual, el equipo dirigido por Javier Sanguinetti quedó sin posibilidades matemáticas de alcanzar a Deportivo Riestra, el rival que tenía por delante en la lucha por la permanencia. De esta manera, se convirtió en el segundo equipo en perder la categoría durante la temporada, después de Estudiantes de Río Cuarto.

Por su parte, Racing consiguió despedirse de su público con una victoria, aunque ya estaba eliminado de la pelea por los playoffs y sin posibilidades de disputar competencias internacionales en 2027.

En la última fecha, Aldosivi recibirá a River en Mar del Plata, mientras que la Academia visitará a Barracas Central para cerrar su participación en el campeonato.