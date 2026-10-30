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A un año de perder sus piernas, Oriana afronta un nuevo desafío
La joven debutará en una competencia de levantamiento de pesas adaptado el 28 de noviembre, en el primer aniversario del accidente ferroviario. Busca apoyo económico para viajar a Mar del Plata junto a su entrenadora.
El próximo 28 de noviembre será una fecha especialmente significativa para Oriana Bruno. Ese día se cumplirá un año del accidente ferroviario en el que perdió ambas piernas y, al mismo tiempo, tendrá la oportunidad de participar por primera vez en una competencia deportiva. La joven bahiense comenzó a practicar levantamiento de pesas adaptado y ahora necesita colaboración para viajar al torneo que se realizará en Mar del Plata.
Oriana sufrió el grave accidente el 28 de noviembre de 2025, cuando fue arrollada por una formación ferroviaria en el sector de calle Corrientes. Después de permanecer internada en terapia intensiva y atravesar distintas intervenciones médicas, inició un prolongado proceso de rehabilitación que también requirió adaptar su vida cotidiana.
Su historia movilizó a numerosos vecinos de Bahía, que participaron de campañas solidarias para ayudarla a afrontar los gastos de recuperación y la adquisición de prótesis. Durante los últimos meses, la joven también retomó sus actividades vinculadas con la cerámica, mientras avanzaba en su adaptación a una nueva realidad.
Ahora, en contacto con la redacción de La Brújula 24, contó que encontró en el deporte una actividad que desconocía antes del accidente y que le permitirá afrontar un nuevo desafío personal. "Empecé a practicar la disciplina de parapowerlifting, que es levantamiento olímpico de pesas adaptado para personas con discapacidad. Pude acceder a mi primer torneo, que va a ser el 28 de noviembre", relató.
La coincidencia de fechas tiene para ella un significado particular. "Justo ese día, por esas casualidades de la vida, se cumple un año del accidente. Es más que significativo para mí estar haciendo una disciplina y compitiendo por primera vez al año del accidente, y que era una disciplina que yo no conocía antes de todo", expresó.
Para concretar su participación, Oriana deberá viajar a Mar del Plata junto a su entrenadora, Lucía Mérida. Sin embargo, los costos asociados a la competencia representan un obstáculo que intenta superar mediante el acompañamiento de empresas, comercios y particulares. "Lo que necesitamos es sponsors, padrinos deportivos o gente que nos ayude a financiar el viaje. Tenemos que pagar la inscripción, el traslado, el hospedaje y los viáticos", explicó.
La joven señaló que también busca colaboración para conseguir indumentaria específica, suplementos deportivos y elementos que le permitan continuar entrenando en su vivienda. "Estoy asistiendo a un nutricionista que me está ayudando con la comida y me va a asesorar con suplementos deportivos. También vamos a necesitar una malla para competir y equipos para que yo pueda entrenar en mi casa, como mancuernas y barras", detalló.
Oriana comentó que, junto a su entorno, intentó obtener asistencia estatal para afrontar los gastos de su primera competencia, aunque hasta el momento no consiguió una respuesta.
Ante esa situación, decidió hacer público su pedido para encontrar personas o instituciones que puedan acompañarla en esta nueva etapa. "Apelamos a los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir y poder contactarnos con algún sponsor, algún padrino deportivo o gente que nos quiera ayudar con el financiamiento", manifestó.
En abril, su familia ya había recurrido a la solidaridad de los bahienses para intentar reunir los fondos para las prótesis, cuyo presupuesto total rondaba entonces los 30 mil dólares. Ahora, el desafío es diferente: conseguir recursos para poder participar de su primera competencia deportiva.
A casi un año de aquel episodio que transformó su vida, Oriana se prepara para regresar a una fecha que estará marcada por un nuevo comienzo. Esta vez, el 28 de noviembre tendrá como escenario un torneo de levantamiento de pesas y la posibilidad de demostrar todos los avances que consiguió a través del entrenamiento.
Quienes deseen colaborar con su preparación o con el viaje a Mar del Plata pueden acercarle propuestas de patrocinio. Para contactar con Oriana está disponible el teléfono 2914 39-5986.
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