Ducati llegó a Bahía y marcó un hito para el Grupo Volkswagen

Contenido patrocinado. Bahía Blanca sumó una nueva inversión en el sector automotor con la inauguración del concesionario oficial de Ducati, la reconocida marca italiana de motocicletas. El emprendimiento, impulsado por el Grupo Dietrich, funciona dentro de las instalaciones de Audi (Hipólito Yrigoyen 4612) y constituye la primera experiencia de integración de ambas marcas bajo un mismo techo en la Argentina.

La apertura se concretó este viernes con la presencia de directivos nacionales de las compañías y empresarios locales. El proyecto incluye un salón de exhibición exclusivo de aproximadamente 200 metros cuadrados, un sector de servicio técnico especializado y personal capacitado para atender a los clientes.

La inauguración también marca un hecho particular para Bahía Blanca: es la primera ciudad del país donde el Grupo Dietrich reúne las cuatro marcas del Grupo Volkswagen: Volkswagen, Audi, Ducati y Volkswagen Camiones y Buses. La última de ellas había tenido su presentación oficial durante la jornada del jueves.

"Es un nuevo hito para nosotros. Ayer hicimos el lanzamiento de camiones y hoy inauguramos Ducati en Bahía Blanca. Esto termina de conformar las cuatro marcas del grupo", destacó Hernán Dietrich, CEO de la compañía, durante una conferencia de prensa.

El empresario recordó que el desembarco del grupo en la ciudad comenzó en 2008, con Volkswagen, y que posteriormente se incorporaron otros proyectos comerciales. En ese sentido, aseguró que las nuevas inversiones responden a una estrategia de crecimiento que busca ofrecer distintas soluciones de movilidad.

"Que esto esté sucediendo en Bahía Blanca es un honor y un orgullo. Las inversiones que llevamos adelante para que todo esto suceda son importantes", señaló Dietrich, quien también destacó el potencial económico de la ciudad y las oportunidades vinculadas con la actividad portuaria.

Hernán Dietrich

Sin embargo, aclaró que el emprendimiento no está pensado únicamente como un lugar para comprar motocicletas. La intención es generar un espacio de encuentro para los aficionados, donde puedan conocer los nuevos modelos, participar de actividades y acercarse al mundo de la competición.

"Queremos que la gente venga a tomar un café, a ver las motos o a sacarse una foto. Es una experiencia que queremos transmitir, no solamente la venta de una moto", explicó.

Por su parte, Iván Prozorovich, accionista del Grupo Dietrich en Bahía Blanca, contó que el proyecto comenzó a gestarse hace aproximadamente un año, a partir de conversaciones con los representantes de Ducati.

"El camino arrancó hace un año. Empezamos a trabajar para finalmente poner Ducati acá en Bahía y hoy tenemos el resultado. La expectativa es alta, queremos posicionar la marca en la ciudad, en la zona y en la Patagonia", sostuvo.

Mauro D'annunzio

En ese marco, destacó la importancia de la ubicación geográfica del nuevo concesionario, que permitirá ampliar la atención de clientes más allá del sudoeste bonaerense.

De acuerdo con lo explicado durante la presentación, el establecimiento bahiense es el único concesionario oficial de Ducati entre la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, lo que le otorga una amplia zona de influencia comercial.

La inauguración también se produce en un momento especial para la empresa italiana, fundada en 1926 en Bolonia y que celebra este año su centenario.

Mauro D'Annunzio, gerente comercial de Ducati Argentina, remarcó que la trayectoria deportiva y la innovación tecnológica constituyen dos de los principales diferenciales de la marca frente a la creciente competencia en el mercado de las motocicletas.

"Ducati invierte recursos orientados al desarrollo tecnológico y la innovación, que finalmente llegan a la línea de productos. Eso explica que cada familia de productos sea referente en su segmento", afirmó.

También consideró positiva la llegada de nuevas marcas al mercado argentino, al entender que amplía las posibilidades de elección de los consumidores, aunque subrayó que Ducati conserva una identidad vinculada con la competición, el diseño y la calidad.

El directivo destacó especialmente los resultados obtenidos en MotoGP y Superbike, además del desarrollo de nuevas disciplinas deportivas. Según explicó, esas experiencias permiten trasladar avances tecnológicos desde los circuitos hacia las motocicletas comerciales.

Además, confirmó que, con la incorporación de Bahía Blanca, Ducati alcanza una red de diez concesionarios exclusivos con servicio técnico integrado en la Argentina.

Otro aspecto destacado durante la presentación fue la posibilidad de combinar las experiencias de Audi y Ducati en una misma instalación, aprovechando las características compartidas por ambas marcas.

Conrado Wittstatt, director de Ducati.

"Por primera vez en Argentina podemos decir que tenemos una locación donde se complementan dos marcas que comparten valores como la tecnología, la innovación, el diseño y el cuidado del cliente", señalaron desde Ducati.

La propuesta también contempla la comercialización de equipamiento y accesorios, junto con actividades destinadas a fortalecer la comunidad de motociclistas y seguidores de la marca italiana.

Para Dietrich, el nuevo emprendimiento constituye otro paso dentro de una estrategia empresarial que tiene a Bahía Blanca como uno de sus principales puntos de desarrollo.

"Bahía merecía que llegáramos con todas las marcas, por lo que representa para nosotros y por las necesidades que tiene la región", concluyó el empresario.