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Argentinos le ganó a Independiente Rivadavia y puso al rojo vivo la tabla anual
Se subió a la cima tanto en la tabla acumulada como en la Zona B con 57 y 28 unidades, respectivamente.
En el cierre de la jornada número 14 del Torneo Clausura, Argentinos Juniors ganó un duelo clave ante Independiente Rivadavia por 1-0 e igualó la marca de Boca (57 puntos) en la tabla anual.
En un partido caliente y jugado como la auténtica final que era, el Bicho rompió el cero a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando Sebastián Prieto ensayó un centro-remate al arco desde tres cuartos de cancha y, con la complicidad del arquero Nicolás Bolcato, consiguió el tanto que marcaría la brecha definitiva entre ambos equipos.
Con el triunfo consumado, el elenco de Nicolás Diez se subió a la cima tanto en la tabla acumulada como en la Zona B con 57 y 28 unidades, respectivamente. Sin embargo, más allá de alcanzar la marca que registra el Xeneize, todavía está lejos en lo que respecta a la diferencia de gol. Ahora, buscará sumar de a tres en sus dos últimos encuentros de la fase regular para ilusionarse con campeonar.
Fuente: TyC Sports / Clarín
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