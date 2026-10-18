Domingo caliente: clásico de Avellaneda y River visita a Belgrano

El Torneo Clausura tendrá este domingo una jornada con grandes atractivos. El clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente y la visita de River a Belgrano se llevarán buena parte de la atención en la continuidad de la fecha 13 del campeonato.

La actividad comenzará a las 14.45 con el choque entre Racing e Independiente, en el estadio Presidente Perón. La Academia será local en un clásico que promete intensidad y en el que ambos equipos buscarán quedarse con algo más que tres puntos.

A las 18, la programación ofrecerá dos encuentros en simultáneo. Estudiantes de La Plata recibirá a San Lorenzo, por la Zona A, mientras que Estudiantes de Río Cuarto se medirá con Aldosivi, por la Zona B.

El cierre llegará a las 20.15, cuando River visite a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo de Núñez buscará sumar una victoria que le permita mejorar su posición en la Zona B y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

La programación del domingo