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Domingo caliente: clásico de Avellaneda y River visita a Belgrano

La fecha 13 del Clausura continuará con cuatro partidos, incluido el duelo entre Racing e Independiente, con arbitraje de Facundo Tello, y la presentación del Millonario en Córdoba. Boca, que jugará el martes por la Copa, lidera la tabla anual.

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El Torneo Clausura tendrá este domingo una jornada con grandes atractivos. El clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente y la visita de River a Belgrano se llevarán buena parte de la atención en la continuidad de la fecha 13 del campeonato.

La actividad comenzará a las 14.45 con el choque entre Racing e Independiente, en el estadio Presidente Perón. La Academia será local en un clásico que promete intensidad y en el que ambos equipos buscarán quedarse con algo más que tres puntos.

A las 18, la programación ofrecerá dos encuentros en simultáneo. Estudiantes de La Plata recibirá a San Lorenzo, por la Zona A, mientras que Estudiantes de Río Cuarto se medirá con Aldosivi, por la Zona B.

El cierre llegará a las 20.15, cuando River visite a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo de Núñez buscará sumar una victoria que le permita mejorar su posición en la Zona B y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

La programación del domingo

  • 14.45: Racing vs. Independiente. Transmiten TNT Sports Premium y ESPN Premium.
  • 18.00: Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo. Transmite TNT Sports Premium.
  • 18.00: Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi. Transmite ESPN Premium.
  • 20.15: Belgrano vs. River. Transmite ESPN Premium.
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