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Domingo caliente: clásico de Avellaneda y River visita a Belgrano
La fecha 13 del Clausura continuará con cuatro partidos, incluido el duelo entre Racing e Independiente, con arbitraje de Facundo Tello, y la presentación del Millonario en Córdoba. Boca, que jugará el martes por la Copa, lidera la tabla anual.
El Torneo Clausura tendrá este domingo una jornada con grandes atractivos. El clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente y la visita de River a Belgrano se llevarán buena parte de la atención en la continuidad de la fecha 13 del campeonato.
La actividad comenzará a las 14.45 con el choque entre Racing e Independiente, en el estadio Presidente Perón. La Academia será local en un clásico que promete intensidad y en el que ambos equipos buscarán quedarse con algo más que tres puntos.
A las 18, la programación ofrecerá dos encuentros en simultáneo. Estudiantes de La Plata recibirá a San Lorenzo, por la Zona A, mientras que Estudiantes de Río Cuarto se medirá con Aldosivi, por la Zona B.
El cierre llegará a las 20.15, cuando River visite a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo de Núñez buscará sumar una victoria que le permita mejorar su posición en la Zona B y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. El encuentro será televisado por ESPN Premium.
La programación del domingo
- 14.45: Racing vs. Independiente. Transmiten TNT Sports Premium y ESPN Premium.
- 18.00: Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo. Transmite TNT Sports Premium.
- 18.00: Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi. Transmite ESPN Premium.
- 20.15: Belgrano vs. River. Transmite ESPN Premium.
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