El Clausura entra en zona de definición: así quedaron las tablas

La Primera División del fútbol argentino entró en su tramo decisivo. Con la fecha 13 del Torneo Clausura en marcha, restan apenas tres jornadas para definir los 16 clasificados a los playoffs, los boletos a las copas internacionales de 2027, el segundo descenso a la Primera Nacional y al ganador de la Tabla Anual.

Instituto fue el primero en asegurar su presencia en los octavos de final. La Gloria venció 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, llegó a 29 puntos y se mantiene como líder de la Zona A.

Boca también dio un paso importante al superar 2-1 a Talleres en La Bombonera. Con ese triunfo alcanzó los 54 puntos en la Tabla Anual y quedó en lo más alto gracias a una mejor diferencia de gol.

Argentinos Juniors respondió este sábado con un triunfo 1-0 como visitante frente a Banfield. El Bicho también llegó a 54 unidades y quedó segundo en la general, por detrás del Xeneize. Independiente Rivadavia, que tenía la posibilidad de recuperar el liderazgo, igualó 2-2 con Tigre en Mendoza y quedó con 53.

Lanús, en tanto, sostuvo su buen momento. Después de vencer a Vélez en la fecha anterior, derrotó 1-0 a Platense en Vicente López con gol de Allan Wlk y alcanzó los 23 puntos en la Zona A, donde se afirma entre los ocho primeros.

La jornada del sábado se completará con Atlético Tucumán-Rosario Central y Vélez-Gimnasia de Mendoza, dos encuentros que también pueden modificar las posiciones tanto en las zonas como en la clasificación anual.

En la lucha por la permanencia, Estudiantes de Río Cuarto ya perdió la categoría por la tabla de promedios. El segundo descenso se resolverá por la Tabla Anual, donde Aldosivi aparece en el último lugar entre los equipos que todavía pueden caer por esa vía.

La definición continuará el domingo con el clásico entre Racing e Independiente, además de Estudiantes de Río Cuarto-Aldosivi, Estudiantes-San Lorenzo y Belgrano-River. El lunes se cerrará la fecha con Sarmiento-Barracas Central, Newell's-Central Córdoba y Deportivo Riestra-Unión.

A partir de ahora, cada punto y cada gol serán determinantes por los criterios de desempate.

Tabla Anual

Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP DG 1 Boca 54 29 14 12 3 +20 2 Argentinos Juniors 54 29 15 9 5 +10 3 Independiente Rivadavia 53 29 15 8 6 +10 4 Rosario Central 50 28 14 8 6 +12 5 Instituto 50 29 15 5 9 +10 6 Vélez 49 28 12 13 3 +10 7 Belgrano 48 28 13 9 6 +11 8 Gimnasia LP 48 29 14 6 9 +1 9 Lanús 47 29 13 8 8 +10 10 River 46 28 14 4 10 +12 11 Estudiantes LP 45 28 13 6 9 +14 12 Defensa y Justicia 43 29 11 10 8 +3 13 Independiente 42 28 11 9 8 +3 14 Huracán 41 29 10 11 8 +4 15 Barracas Central 39 28 10 9 9 +1 16 Sarmiento 39 28 12 3 13 -4 17 Gimnasia (M) 39 28 11 6 11 -5 18 San Lorenzo 36 28 9 9 10 -6 19 Talleres 35 29 9 8 12 -4 20 Unión 34 28 9 7 12 0 21 Tigre 33 29 7 12 10 +1 22 Racing 32 28 8 8 12 -4 23 Newell's 32 28 7 11 10 -10 24 Banfield 31 29 8 7 14 -7 25 Atlético Tucumán 28 28 6 10 12 -5 26 Platense 27 29 5 12 12 -12 27 Central Córdoba 26 28 6 8 14 -16 28 Deportivo Riestra 22 28 3 13 12 -10 29 Aldosivi 16 28 2 10 16 -20 30 Estudiantes RC 11 28 2 5 21 -29

Zona A

Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP DG 1 Instituto 29 13 9 2 2 +10 2 Boca 24 13 6 6 1 +7 3 Defensa y Justicia 24 13 7 3 3 +6 4 Lanús 23 13 7 2 4 +7 5 Vélez 21 12 5 6 1 +4 6 Gimnasia (M) 20 12 6 2 4 +3 7 Independiente 18 12 5 3 4 -1 8 Newell's 17 12 4 5 3 +2 9 Estudiantes LP 14 12 4 2 6 +2 10 San Lorenzo 14 12 4 2 6 -6 11 Unión 13 12 4 1 7 -4 12 Deportivo Riestra 11 12 2 5 5 -3 13 Platense 11 13 2 5 6 -7 14 Central Córdoba 10 12 2 4 6 -6 15 Talleres 9 13 2 3 8 -8

Los ocho primeros avanzan a los playoffs

Zona B

Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP DG 1 Argentinos Juniors 25 13 7 4 2 +6 2 Rosario Central 22 12 6 4 2 +8 3 Belgrano 22 12 6 4 2 +7 4 Gimnasia LP 22 13 6 4 3 +1 5 Sarmiento 20 12 6 2 4 +3 6 Huracán 19 13 5 4 4 0 7 Independiente Rivadavia 19 13 5 4 4 -4 8 Barracas Central 18 12 5 3 4 +1 9 River 17 12 5 2 5 +2 10 Atlético Tucumán 14 12 3 5 4 0 11 Tigre 13 13 3 4 6 -2 12 Banfield 13 13 3 4 6 -5 13 Racing 11 12 3 2 7 -6 14 Aldosivi 8 12 2 2 8 -7 15 Estudiantes RC 6 12 1 3 8 -10

Los ocho primeros avanzan a los playoffs

Con información de Clarín