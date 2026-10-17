Deportes
El Clausura entra en zona de definición: así quedaron las tablas
Instituto aseguró su lugar en octavos; fecha 13 al rojo vivo con pelea por copas y permanencia.
La Primera División del fútbol argentino entró en su tramo decisivo. Con la fecha 13 del Torneo Clausura en marcha, restan apenas tres jornadas para definir los 16 clasificados a los playoffs, los boletos a las copas internacionales de 2027, el segundo descenso a la Primera Nacional y al ganador de la Tabla Anual.
Instituto fue el primero en asegurar su presencia en los octavos de final. La Gloria venció 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, llegó a 29 puntos y se mantiene como líder de la Zona A.
Boca también dio un paso importante al superar 2-1 a Talleres en La Bombonera. Con ese triunfo alcanzó los 54 puntos en la Tabla Anual y quedó en lo más alto gracias a una mejor diferencia de gol.
Argentinos Juniors respondió este sábado con un triunfo 1-0 como visitante frente a Banfield. El Bicho también llegó a 54 unidades y quedó segundo en la general, por detrás del Xeneize. Independiente Rivadavia, que tenía la posibilidad de recuperar el liderazgo, igualó 2-2 con Tigre en Mendoza y quedó con 53.
Lanús, en tanto, sostuvo su buen momento. Después de vencer a Vélez en la fecha anterior, derrotó 1-0 a Platense en Vicente López con gol de Allan Wlk y alcanzó los 23 puntos en la Zona A, donde se afirma entre los ocho primeros.
La jornada del sábado se completará con Atlético Tucumán-Rosario Central y Vélez-Gimnasia de Mendoza, dos encuentros que también pueden modificar las posiciones tanto en las zonas como en la clasificación anual.
En la lucha por la permanencia, Estudiantes de Río Cuarto ya perdió la categoría por la tabla de promedios. El segundo descenso se resolverá por la Tabla Anual, donde Aldosivi aparece en el último lugar entre los equipos que todavía pueden caer por esa vía.
La definición continuará el domingo con el clásico entre Racing e Independiente, además de Estudiantes de Río Cuarto-Aldosivi, Estudiantes-San Lorenzo y Belgrano-River. El lunes se cerrará la fecha con Sarmiento-Barracas Central, Newell's-Central Córdoba y Deportivo Riestra-Unión.
A partir de ahora, cada punto y cada gol serán determinantes por los criterios de desempate.
Tabla Anual
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|1
|Boca
|54
|29
|14
|12
|3
|+20
|2
|Argentinos Juniors
|54
|29
|15
|9
|5
|+10
|3
|Independiente Rivadavia
|53
|29
|15
|8
|6
|+10
|4
|Rosario Central
|50
|28
|14
|8
|6
|+12
|5
|Instituto
|50
|29
|15
|5
|9
|+10
|6
|Vélez
|49
|28
|12
|13
|3
|+10
|7
|Belgrano
|48
|28
|13
|9
|6
|+11
|8
|Gimnasia LP
|48
|29
|14
|6
|9
|+1
|9
|Lanús
|47
|29
|13
|8
|8
|+10
|10
|River
|46
|28
|14
|4
|10
|+12
|11
|Estudiantes LP
|45
|28
|13
|6
|9
|+14
|12
|Defensa y Justicia
|43
|29
|11
|10
|8
|+3
|13
|Independiente
|42
|28
|11
|9
|8
|+3
|14
|Huracán
|41
|29
|10
|11
|8
|+4
|15
|Barracas Central
|39
|28
|10
|9
|9
|+1
|16
|Sarmiento
|39
|28
|12
|3
|13
|-4
|17
|Gimnasia (M)
|39
|28
|11
|6
|11
|-5
|18
|San Lorenzo
|36
|28
|9
|9
|10
|-6
|19
|Talleres
|35
|29
|9
|8
|12
|-4
|20
|Unión
|34
|28
|9
|7
|12
|0
|21
|Tigre
|33
|29
|7
|12
|10
|+1
|22
|Racing
|32
|28
|8
|8
|12
|-4
|23
|Newell's
|32
|28
|7
|11
|10
|-10
|24
|Banfield
|31
|29
|8
|7
|14
|-7
|25
|Atlético Tucumán
|28
|28
|6
|10
|12
|-5
|26
|Platense
|27
|29
|5
|12
|12
|-12
|27
|Central Córdoba
|26
|28
|6
|8
|14
|-16
|28
|Deportivo Riestra
|22
|28
|3
|13
|12
|-10
|29
|Aldosivi
|16
|28
|2
|10
|16
|-20
|30
|Estudiantes RC
|11
|28
|2
|5
|21
|-29
Zona A
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|1
|Instituto
|29
|13
|9
|2
|2
|+10
|2
|Boca
|24
|13
|6
|6
|1
|+7
|3
|Defensa y Justicia
|24
|13
|7
|3
|3
|+6
|4
|Lanús
|23
|13
|7
|2
|4
|+7
|5
|Vélez
|21
|12
|5
|6
|1
|+4
|6
|Gimnasia (M)
|20
|12
|6
|2
|4
|+3
|7
|Independiente
|18
|12
|5
|3
|4
|-1
|8
|Newell's
|17
|12
|4
|5
|3
|+2
|9
|Estudiantes LP
|14
|12
|4
|2
|6
|+2
|10
|San Lorenzo
|14
|12
|4
|2
|6
|-6
|11
|Unión
|13
|12
|4
|1
|7
|-4
|12
|Deportivo Riestra
|11
|12
|2
|5
|5
|-3
|13
|Platense
|11
|13
|2
|5
|6
|-7
|14
|Central Córdoba
|10
|12
|2
|4
|6
|-6
|15
|Talleres
|9
|13
|2
|3
|8
|-8
Los ocho primeros avanzan a los playoffs
Zona B
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|1
|Argentinos Juniors
|25
|13
|7
|4
|2
|+6
|2
|Rosario Central
|22
|12
|6
|4
|2
|+8
|3
|Belgrano
|22
|12
|6
|4
|2
|+7
|4
|Gimnasia LP
|22
|13
|6
|4
|3
|+1
|5
|Sarmiento
|20
|12
|6
|2
|4
|+3
|6
|Huracán
|19
|13
|5
|4
|4
|0
|7
|Independiente Rivadavia
|19
|13
|5
|4
|4
|-4
|8
|Barracas Central
|18
|12
|5
|3
|4
|+1
|9
|River
|17
|12
|5
|2
|5
|+2
|10
|Atlético Tucumán
|14
|12
|3
|5
|4
|0
|11
|Tigre
|13
|13
|3
|4
|6
|-2
|12
|Banfield
|13
|13
|3
|4
|6
|-5
|13
|Racing
|11
|12
|3
|2
|7
|-6
|14
|Aldosivi
|8
|12
|2
|2
|8
|-7
|15
|Estudiantes RC
|6
|12
|1
|3
|8
|-10
Los ocho primeros avanzan a los playoffs
Con información de Clarín
El Clausura entra en zona de definición: así quedaron las tablas
Pepe Iglesias floreció con una trayectoria de 50 años que no se marchita
Atacó a su pareja porque le revisó el celular: la golpeó con una silla y amenazó con incendiar la casa
Cómo cambió la natalidad en Bahía Blanca: qué dicen las cifras de los últimos años
Liga del Sur: San Francisco ganó un duelo clave y Huracán sigue arriba
Más Leídas
-
Noticias A12 horas ago
Detienen a dos hombres por el robo a una joyería: entraron por el techo e hicieron un boquete
-
La región12 horas ago
Apareció en Santiago del Estero el hombre de Buratovich que era buscado desde septiembre
-
Noticias B24 horas ago
Detienen a una mujer acusada de estafar con el "cuento del tío" a un jubilado en silla de ruedas
-
Noticias B12 horas ago
Dejó el auto estacionado dos horas y le robaron plata, una guitarra y medicamentos
-
Deportes12 horas ago
Liga del Sur: Olimpo volvió a ganar y se afianza en el primer lugar
-
Noticias B23 horas ago
La emotiva despedida del meteorólogo bahiense José Bianco a Fernando Confessore
-
Noticias A11 horas ago
Buscan intensamente al "cowboy" de Villa Nocito
-
Noticias B22 horas ago
La Provincia acordó un aumento con estatales y espera respuesta de los docentes