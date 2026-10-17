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El Clausura entra en zona de definición: así quedaron las tablas

Instituto aseguró su lugar en octavos; fecha 13 al rojo vivo con pelea por copas y permanencia.

| 🕒 9 mins. de lectura.

La Primera División del fútbol argentino entró en su tramo decisivo. Con la fecha 13 del Torneo Clausura en marcha, restan apenas tres jornadas para definir los 16 clasificados a los playoffs, los boletos a las copas internacionales de 2027, el segundo descenso a la Primera Nacional y al ganador de la Tabla Anual.

Instituto fue el primero en asegurar su presencia en los octavos de final. La Gloria venció 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, llegó a 29 puntos y se mantiene como líder de la Zona A.

Boca también dio un paso importante al superar 2-1 a Talleres en La Bombonera. Con ese triunfo alcanzó los 54 puntos en la Tabla Anual y quedó en lo más alto gracias a una mejor diferencia de gol.

Argentinos Juniors respondió este sábado con un triunfo 1-0 como visitante frente a Banfield. El Bicho también llegó a 54 unidades y quedó segundo en la general, por detrás del Xeneize. Independiente Rivadavia, que tenía la posibilidad de recuperar el liderazgo, igualó 2-2 con Tigre en Mendoza y quedó con 53.

Lanús, en tanto, sostuvo su buen momento. Después de vencer a Vélez en la fecha anterior, derrotó 1-0 a Platense en Vicente López con gol de Allan Wlk y alcanzó los 23 puntos en la Zona A, donde se afirma entre los ocho primeros.

La jornada del sábado se completará con Atlético Tucumán-Rosario Central y Vélez-Gimnasia de Mendoza, dos encuentros que también pueden modificar las posiciones tanto en las zonas como en la clasificación anual.

En la lucha por la permanencia, Estudiantes de Río Cuarto ya perdió la categoría por la tabla de promedios. El segundo descenso se resolverá por la Tabla Anual, donde Aldosivi aparece en el último lugar entre los equipos que todavía pueden caer por esa vía.

La definición continuará el domingo con el clásico entre Racing e Independiente, además de Estudiantes de Río Cuarto-Aldosivi, Estudiantes-San Lorenzo y Belgrano-River. El lunes se cerrará la fecha con Sarmiento-Barracas Central, Newell's-Central Córdoba y Deportivo Riestra-Unión.

A partir de ahora, cada punto y cada gol serán determinantes por los criterios de desempate.

Tabla Anual

Pos.EquipoPts.PJPGPEPPDG
1Boca542914123+20
2Argentinos Juniors54291595+10
3Independiente Rivadavia53291586+10
4Rosario Central50281486+12
5Instituto50291559+10
6Vélez492812133+10
7Belgrano48281396+11
8Gimnasia LP48291469+1
9Lanús47291388+10
10River462814410+12
11Estudiantes LP45281369+14
12Defensa y Justicia432911108+3
13Independiente42281198+3
14Huracán412910118+4
15Barracas Central39281099+1
16Sarmiento392812313-4
17Gimnasia (M)392811611-5
18San Lorenzo36289910-6
19Talleres35299812-4
20Unión342897120
21Tigre332971210+1
22Racing32288812-4
23Newell's322871110-10
24Banfield31298714-7
25Atlético Tucumán282861012-5
26Platense272951212-12
27Central Córdoba26286814-16
28Deportivo Riestra222831312-10
29Aldosivi162821016-20
30Estudiantes RC11282521-29

Zona A

Pos.EquipoPts.PJPGPEPPDG
1Instituto2913922+10
2Boca2413661+7
3Defensa y Justicia2413733+6
4Lanús2313724+7
5Vélez2112561+4
6Gimnasia (M)2012624+3
7Independiente1812534-1
8Newell's1712453+2
9Estudiantes LP1412426+2
10San Lorenzo1412426-6
11Unión1312417-4
12Deportivo Riestra1112255-3
13Platense1113256-7
14Central Córdoba1012246-6
15Talleres913238-8

Los ocho primeros avanzan a los playoffs

Zona B

Pos.EquipoPts.PJPGPEPPDG
1Argentinos Juniors2513742+6
2Rosario Central2212642+8
3Belgrano2212642+7
4Gimnasia LP2213643+1
5Sarmiento2012624+3
6Huracán19135440
7Independiente Rivadavia1913544-4
8Barracas Central1812534+1
9River1712525+2
10Atlético Tucumán14123540
11Tigre1313346-2
12Banfield1313346-5
13Racing1112327-6
14Aldosivi812228-7
15Estudiantes RC612138-10

Los ocho primeros avanzan a los playoffs

Con información de Clarín

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