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Investigan la venta irregular de terrenos y allanan una escribanía y cinco inmobiliarias
Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de Bahía Blanca y estuvieron a cargo de la Policía Federal. La causa involucra lotes de un predio perteneciente a Vialidad Nacional, ubicado en el sector conocido como Altos de Lorenzi.
La Policía Federal realizó este viernes al menos seis allanamientos en Bahía Blanca, en el marco de una investigación judicial por presuntas irregularidades en la comercialización de terrenos pertenecientes a un predio de la Dirección Nacional de Vialidad.
Los procedimientos se llevaron adelante en una escribanía y al menos cinco inmobiliarias de la ciudad, por disposición de la Justicia Federal.
Uno de los operativos tuvo lugar en la escribanía Scoccia, que también cuenta con un estudio jurídico y está ubicada en la intersección de 19 de Mayo y avenida Alem. Por el momento, no trascendieron los domicilios de las demás oficinas allanadas.
Según informó el diario La Nueva, un investigador confirmó que las medidas están vinculadas con posibles irregularidades en la venta de lotes correspondientes a un predio de Vialidad Nacional.
El sector investigado es conocido como Altos de Lorenzi y se encuentra delimitado por las calles Guardia Vieja, Rawson, Indiada y Los Naranjos. La causa tramita ante el área de Transición de la Unidad Fiscal, con intervención del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y el Juzgado Federal N° 1.
La participación de esa área permite suponer que se trata de un expediente iniciado antes de septiembre de 2025, cuando comenzó a funcionar el sistema acusatorio en la Justicia Federal de la jurisdicción.
Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni sobre los resultados de los operativos. Tampoco se precisó cuántas operaciones inmobiliarias están bajo investigación o si existen compradores damnificados.
Los investigadores buscan avanzar en el esclarecimiento de las presuntas maniobras vinculadas con la comercialización de los terrenos.
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