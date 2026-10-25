Clausura: un domingo a puro clásico con Independiente-Boca y River-Racing

Un domingo de clásico siempre es mejor. Y este domingo, a falta de uno, habrá dos y de los más tradicionales. A las 17, jugarán Independiente y Boca (transmite ESPN Premium) y a eso de las 19.15, arrancarán en el Monumental, River y Racing (TNT Sports Premium) en otra edición de un duelo que arrancó en 1906 en la Segunda División de aquel entonces.

Además, Aldosivi y Belgrano abrirán la jornada en Mar del Plata desde las 14.45 y la cerrarán a partir de las 21.30, Barracas Central y el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto (TNT Sports Premium) y en Santiago del Estero, Central Córdoba y Vélez (ESPN Premium).

Habrá mucho en juego en Avellaneda. Más que por el primer puesto delgrupo A del que está a cinco puntos del lider Instituto, Boca (24) va por el título de Liga que, con 54 puntos en la tabla anual, pelea cara a cara con Argentinos Juniors. Entonado por su clasificación de la semana a la final de la Copa Sudamericana tras haber derrotado 3 a 1 a Vasco da Gama en pleno estadio Maracaná de Río de Janeiro y por un invicto de doce partidos en el plano local (sólo perdió en la primera fecha ante Riestra), el técnico Rodolfo Arruabarrena no definió todavía la formación titular boquense.

A priori, está descartada la opción de repetir el mismo equipo que ganó en Río. El lateral izquierdo Lautaro Blanco tendrá merecido descanso luego de haber jugado todos los partidos de ciclo y Malcom Braida irá desde el arranque por él. En la media cancha, seguirán Milton Delgado y Santiago Ascacibar pero resta saber si Rodrigo Battaglia (lo más probable) o Leandro Paredes completan la línea. Adelante, entre Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco saldrán dos titulares.

Independiente por su lado, no puede regalar nada. Luego de haber empatado 1 a 1 con Racing en el Cilindro, quedó en la última plaza para pasar a los mano a mano que definirán el título con 19 puntos. Por lo que de mínima tendrá que sumar para llegar con chances a los dos últimas fechas de la fase regular. En la tabla anual está 12° con 43 unidades, a cinco de Belgrano y le urge una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. En cuanto a la formación, Jadson Viera, el entrenador del Rojo, podría realizar algunos retoques. Matías Abaldo se metería en lugar de Luciano Cabral, aunque tampoco se descarta una línea de cinco defensores.

River suma 20 puntos en el grupo B y está entrando por el momento a los playoffs y a la Copa Sudamericana del año que viene. Tras haberle ganado el domingo pasado 3 a 0 a Belgrano en Córdoba, jugando el mejor partido del ciclo, el técnico Leonardo Ponzio deberá hacer una variante por la suspensión de Lucas Martínez Quarta (quien se hizo amonestar para llegar limpio al superclásico de la semana que viene) y tendrá que definir si posterga el regreso de Marcos Acuña y sostiene a Francisco Ortega en el lateral izquierdo. El resto del equipo irá igual.

Racing llega muy tocado y casi sin esperanzas de nada. Con apenas doce puntos como corolario de una puapérrima campaña en el grupo B, está muy lejos de la clasifación a los playoffs y ya definitivamente afuera de las copas continetales de 2027. Para el último clásico del año, el técnico interino Sebastián Romero le restituirá la titularidad a Ezequiel Cannavo como lateral derecho en lugar de Juan Barinaga, Alejandro Tello irá como doble cinco junto con Matías Kranevitter y Tomás Conechny acompañará a “Maravilla” Martínez en la dupla de ataque.

Fuente: Página 12