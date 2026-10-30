Una mujer provocó incidentes en el centro y mordió a una policía en la comisaría

Una mujer de 40 años fue detenida en pleno centro luego de protagonizar incidentes con personas que circulaban por la calle y resistirse a la intervención policial. Luego, ya en la Comisaría Primera, mordió en un dedo a una efectiva de la fuerza.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) y se desarrolló en calle O'Higgins al 100, donde los uniformados advirtieron que la mujer mantenía una actitud hostil hacia los transeúntes.

Según se informó, cuando los agentes intentaron intervenir, la mujer desobedeció las indicaciones y opuso resistencia, por lo que fue trasladada a la dependencia policial.

Sin embargo, los incidentes continuaron en la seccional, donde volvió a mostrarse agresiva e intentó atacar a una de las policías, a quien finalmente mordió en un dedo.

Además, se indicó, escupió a los uniformados e intentó intimidarlos al manifestar que era portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), condición que no fue acreditada oficialmente.

La mujer quedó a disposición de la Justicia por los delitos de desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial.