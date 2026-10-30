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Liberan al acusado de pegarle un tiro al sindicalista, pero le impusieron una perimetral
La caratula del delito por el que fue detenido permite la excarcelación.
Luciano Oscar Durán, el hombre acusado de balear al sindicalista Luis Pérez, quedó en libertad este viernes, debido a que el tipo de delito por el que está imputado le permite la excarcelación mientras siguen las investigaciones.
Según pudo saber esta redacción, el delito está calificado como lesiones, por lo que Durán seguirá vinculado al proceso y además se le impuso una orden de restricción de acercamiento al líder gremial por seis meses.
Durán fue captado por una cámara de seguridad cuando disparó a Pérez, en la entrada de su vivienda ubicada en el barrio San Martín el miércoles por la mañana.
La policía localizó a Durán la noche del jueves en un sector descampado del barrio Las Colonias y, al advertir la presencia de los uniformados, intentó escapar y agredir a los oficiales, aunque finalmente fue reducido.
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