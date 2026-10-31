Trasladan en avión sanitario a La Plata a jinete tresarroyense tras grave accidente en una doma

El reconocido jinete tresarroyense Luis Antonio Prátula fue trasladado este viernes a un centro médico de alta complejidad de La Plata, luego de sufrir un grave accidente durante una competencia de doma en la Fiesta del Talar.

El hombre, bicampeón de la especialidad, permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de General Madariaga, donde había ingresado tras recibir un fuerte golpe mientras participaba de una monta en la categoría Grupa.

Como consecuencia de la caída, sufrió una fractura de pelvis que le provocó un sangrado y obligó a los médicos a mantenerlo bajo cuidados intensivos.

Según informó el diario La Voz del Pueblo, una vez que los profesionales lograron estabilizarlo, se dispuso su derivación a La Plata mediante un vuelo sanitario, organizado con la cobertura de su obra social.

En horas de esta tarde se confirmó una novedad clave respecto a la salud del bicampeón de doma de Tres Arroyos: por disposición y cobertura de su obra social, Luis Antonio Prátula fue derivado en un vuelo sanitario a la ciudad de La Plata.​ (Con información de El Orden) https://t.co/afBLOCitCr — La Voz del Pueblo (@lvp3arroyos) October 31, 2026

El operativo se concretó durante la tarde del viernes y se desarrolló sin inconvenientes. Prátula quedó internado en un establecimiento especializado, donde continuará con el tratamiento y los controles traumatológicos correspondientes.

Mientras tanto, familiares, amigos y representantes del ambiente tradicionalista de Tres Arroyos y la región mantienen una cadena de oración y acompañamiento, a la espera de novedades sobre su estado de salud.