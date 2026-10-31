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Trasladan en avión sanitario a La Plata a jinete tresarroyense tras grave accidente en una doma

Luis Prátula, bicampeón de la especialidad, sufrió una fractura de pelvis y permanecía internado en terapia intensiva en General Madariaga. Fue derivado en un vuelo sanitario para continuar su recuperación.

| 🕒 2 mins. de lectura.

El reconocido jinete tresarroyense Luis Antonio Prátula fue trasladado este viernes a un centro médico de alta complejidad de La Plata, luego de sufrir un grave accidente durante una competencia de doma en la Fiesta del Talar.

El hombre, bicampeón de la especialidad, permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de General Madariaga, donde había ingresado tras recibir un fuerte golpe mientras participaba de una monta en la categoría Grupa.

Como consecuencia de la caída, sufrió una fractura de pelvis que le provocó un sangrado y obligó a los médicos a mantenerlo bajo cuidados intensivos.

Según informó el diario La Voz del Pueblo, una vez que los profesionales lograron estabilizarlo, se dispuso su derivación a La Plata mediante un vuelo sanitario, organizado con la cobertura de su obra social.

El operativo se concretó durante la tarde del viernes y se desarrolló sin inconvenientes. Prátula quedó internado en un establecimiento especializado, donde continuará con el tratamiento y los controles traumatológicos correspondientes.

Mientras tanto, familiares, amigos y representantes del ambiente tradicionalista de Tres Arroyos y la región mantienen una cadena de oración y acompañamiento, a la espera de novedades sobre su estado de salud.

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